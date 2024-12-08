敘利亞政局突變 國際社會如此反應

敘利亞反對派周日（12月8日）宣布接管首都大馬士革，推翻總統巴沙爾‧阿薩德（Bashar al-Assad）政權。俄羅斯外交部表示，敘利亞總統阿薩德在與多方敘利亞衝突參與者談判後決定辭去總統職務，並已離開敘利亞，阿薩德曾指示要和平移交權力，俄羅斯未參與談判。俄外交部在聲明中並未說明阿薩德目前的下落。

俄羅斯外交部聲明同時指出，俄羅斯在敘利亞的軍事基地已進入高度戒備狀態，但目前沒有面臨嚴重威脅。聲明還表示，莫斯科正在與所有敘利亞反對派組織保持聯繫，並敦促各方避免暴力。

伊朗大使館遭衝擊

阿薩德政權垮台，敘利亞的另一個親密盟友伊朗駐大馬士革的大使館遭到反對派武裝組織衝擊。伊朗國家電視台報導了這一消息，並指出，該組織與目前控制（大部分）敘利亞的反對派組織不同。伊朗國家電視台指的後者是領導反對派推進的伊斯蘭主義武裝組織沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，簡稱HTS）。

伊朗外交部發言人埃斯馬伊爾‧巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）周日表示，伊朗外交官在遭到任何襲擊之前的清晨就已撤離大使館。伊朗外交部還強調，德黑蘭將不遺余力幫助敘利亞建立安全與穩定，並補充說，伊朗和敘利亞兩國人民之間長期友好的關係有望繼續保持。

中方：希望敘利亞盡快恢復穩定

法新社指出，雖然近年來，俄羅斯和伊朗是敘利亞最堅定的支持者，但中國與敘利亞的關係也在不斷加強。

中國外交部周日表示：「中方密切關注敘利亞局勢發展，希望敘利亞盡快恢復穩定。中國政府已積極協助有意願的中國公民安全有序離敘，同在敘留守中國公民保持聯繫並做好安全指導。」

中國外交部的發言人繼續指出：「我們敦促敘利亞有關方面採取切實舉措，確保中國在敘機構和人員安全。當前，中國駐敘利亞使館仍在堅守，我們將繼續為有需要的中國公民全力提供協助。」

自2011年敘利亞內戰爆發以來，阿薩德訪問的中東以外國家中，中國是為數不多的幾個之一。在2023年訪華期間，阿薩德和中國國家主席習近平宣布兩國建立「戰略伙伴關係」。隨著反對派攻勢席捲全國，中國駐大馬士革大使館本周四發出緊急通知，建議中國公民「盡快」離開敘利亞。

美國候任總統表態

針對敘利亞的最新局勢，美國白宮在一份聲明中表示：「拜登總統和他的團隊正在密切關注敘利亞發生的非同尋常事件，並與地區伙伴保持持續聯繫。」

美國國防部中東事務助理防長沙皮羅（Daniel Shapiro）周日在巴林的「麥納麥對話」安全會議上表示：「美國將繼續保持在敘利亞東部的存在，並採取必要措施防止『伊斯蘭國』的死灰復燃。」

美國候任總統特朗普則在其自創的互聯網平台Truth Social上發文表示：「阿薩德已經倒台。他逃離了自己的國家。他的保護者俄羅斯，俄羅斯，俄羅斯，在普京的領導下，已不再願意保護他。」

特朗普還寫道，俄羅斯和伊朗現在都處於虛弱狀態，一個是因為烏克蘭和糟糕的經濟，另一個因為以色列的軍事成功。他還提到：「澤連斯基和烏克蘭希望通過談判結束這種瘋狂的局面。」最後他還點名中國：「中國可以提供幫助。全世界都在等待！」

土耳其：敘利亞國家控制權「正在易手"

就在敘利亞反對派控制首都大馬士革的前一天，俄羅斯、土耳其和伊朗三國外長於卡塔爾首都多哈舉行會談，商討敘利亞局勢，呼籲盡快結束敘利亞戰事。土耳其外長費丹周日表示：「阿薩德政權已經垮台，國家控制權正在易手」。「這並非一夜之間發生的。在過去13年裡，這個國家一直處於動蕩之中」，費丹補充道，他指的是2011年開始的敘利亞內戰。土耳其雖然沒有直接參與，但一直支持各種反對派運動，並對反對派在敘利亞的快速推進持支持態度。

自2017年以來，土耳其、伊朗和俄羅斯一直是所謂「阿斯塔納進程」的合作伙伴，該進程旨在結束敘利亞內戰。2020年在俄羅斯和土耳其的斡旋下，敘利亞的衝突方基本達成停火協議。但是上月底敘利亞反政府武裝發起的突然攻勢徹底打破了這一相對平靜的局面。

費丹周日還指出，國際和地區各方應確保敘利亞政權的平穩過渡。他說，新政府「不應對鄰國構成威脅，相反，新的敘利亞將解決現有問題，消除威脅」。土耳其與敘利亞共享900公里的邊界，目前收容了近300萬敘利亞難民。費丹表示，在阿薩德政府垮台後，「數百萬被迫離開家園的敘利亞人可以返回自己的祖國」，並補充說現在是「團結和重建國家的時候了」。

德外長：敘利亞不能落入其他極端分子手中

歐盟成員國中，接納敘利亞難民人數最多的是德國。德國外交部長貝爾伯克表示理解敘利亞人民在阿薩德政權倒台感到欣慰，但警告稱：「該國現在不能落入其他極端分子手中」。

貝爾伯克在其辦公室周日通過郵件發布的聲明中指出：「在內戰中，有數十萬敘利亞人喪生，數百萬人流離失所。阿薩德曾對自己的人民實施殺戮、酷刑，並使用毒氣。他必須最終為此承擔責任。」貝爾伯克還「呼籲衝突各方履行其對所有敘利亞人的責任」。

法國表示歡迎

法國對敘利亞總統阿薩德統治的終結表示歡迎。法國外交部周日表示，經過13年對本國人民極其殘暴的鎮壓，阿薩德留下了一個人口大量流失的國家，敘利亞人民已經遭受了太多苦難。

與此同時，法國外交部呼籲實現一個和平的政治過渡，確保國家機構的保留，同時尊重敘利亞的主權、領土完整以及敘利亞人民的多樣性。此外，法國外交部的聲明還敦促所有敘利亞人團結一致，追求和解，拒絕一切形式的極端主義。

聯合國特使：展望新篇章

敘利亞問題特使佩德森（Geir Pedersen）在一份聲明中表示，數百萬敘利亞人表達了明確的願望，希望建立穩定且包容的過渡安排。他敦促所有敘利亞人在重建社會的過程中優先考慮對話、團結，以及尊重國際人道主義法和人權。

佩德森坦言：「今天是敘利亞歷史上的一個分水嶺時刻──這個國家經歷了近14年的持續苦難和難以言喻的損失──這一黑暗篇章留下了深深的傷痕，但今天我們懷著謹慎的希望展望新的篇章──一個為所有敘利亞人帶來和平、和解、尊嚴和包容的新篇章。」

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