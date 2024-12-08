快訊

章立衡喊「送父最後一程」 劉家昌宜蘭告別式曝光？殯葬所揭巧合真相

聽新聞
0:00 / 0:00

敘利亞反抗軍攻入首都 盟友阿塞德政權遭推翻…伊朗：駐當地大使館遇襲

中央社／ 大馬士革8日綜合外電報導
12月8日，黎巴嫩，敘利亞反抗軍宣布推翻總統阿塞德後，一名黎巴嫩軍隊成員坐在馬斯納過境點的一輛軍車上。路透
12月8日，黎巴嫩，敘利亞反抗軍宣布推翻總統阿塞德後，一名黎巴嫩軍隊成員坐在馬斯納過境點的一輛軍車上。路透

伊朗國家電視台報導，敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻伊朗盟友、總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後，伊朗駐當地大使館遭到反抗軍闖入。

伊朗國家電視台報導：「據說伊朗大使館和附近商店被一個武裝團體闖入，這個群體不同於現在控制敘利亞（大多數）地區的團體。」

根據路透社，該電視台意指的後者為伊斯蘭主義團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS），該組織率領反抗軍在敘利亞西部挺進。

阿拉伯電視台（Al-Arabiya）播出的伊朗大使館內部影像顯示，襲擊者在大使館內部翻找家具和文件，並破壞部分窗戶。

路透社無法核實這些影像。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）今天指出，在襲擊事件發生前，伊朗外交人員已於一大早撤離大使館。

伊朗 大使館 敘利亞 阿塞德

延伸閱讀

確保有秩序地轉移政權 敘利亞反抗軍領袖：前總理將管理國家機構至政權轉移

阿塞德下落不明…阿聯官員談敘利亞內戰、不知該國總統是否逃到當地

阿塞德家族垮台 陸外交部密切關注：盼敘利亞盡快恢復穩定

敘利亞總統搭機落跑！傳反抗軍攻進首都後 疑載有阿塞德飛機被擊落

相關新聞

與「武裝衝突各方」舉行會談 俄國外交部：敘利亞總統阿塞德辭職離開該國

俄羅斯外交部8日表示，敘利亞總統阿塞德已經辭職並離開敘利亞。

敘利亞反抗軍攻入首都 盟友阿塞德政權遭推翻…伊朗：駐當地大使館遇襲

伊朗國家電視台報導，敘利亞反抗軍今天攻入首都大馬士革，並推翻伊朗盟友、總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權後...

敘利亞總統搭機落跑！傳反抗軍攻進首都後 疑載有阿塞德飛機被擊落

敘利亞反抗軍攻進首都大馬士革，今天宣告終結總統阿塞德長達24年的威權統治。據報導，大約在反抗軍攻占首都時，一架飛機起飛離...

敘利亞反抗軍攻入首都 總理籲舉行自由選舉、將持續與反抗軍指揮官接觸

敘利亞反抗軍今天宣布已推翻總統阿塞德，以閃電攻勢終結其家族王朝50年執政，讓各界擔心這會在戰事頻傳的中東再掀政治動盪。總...

確保有秩序地轉移政權 敘利亞反抗軍領袖：前總理將管理國家機構至政權轉移

敘利亞反抗軍領袖喬拉尼今天表示，敘利亞國家機構將由前總理賈拉里管理，直到完成政權轉移

阿塞德下落不明…阿聯官員談敘利亞內戰、不知該國總統是否逃到當地

阿拉伯聯合大公國總統的外交顧問加爾加希（Anwar Gargash）今天表示，敘利亞尚未擺脫困境，極端主義及恐怖主義仍是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。