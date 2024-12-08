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阿賽德家族垮台 陸外交部密切關注：盼敘利亞盡快恢復穩定

聯合報／ 大陸中心／即時報導
8日，敘利亞反抗軍佔領大馬士革後，民眾紛紛上街歡慶。（歐新社）
8日，敘利亞反抗軍佔領大馬士革後，民眾紛紛上街歡慶。（歐新社）

在反抗軍發動閃電攻勢，攻入首都大馬士革後，敘利亞政府8日清晨垮台，阿塞德（Bashar al-Assad）家族近50年統治戛然而止。對此，大陸外交部表示，中方密切關注敘利亞局勢發展，希望敘利亞盡快恢復穩定。

大陸外交部8日傍晚以「答記者問」形式發布新聞稿回應敘利亞政府倒台一事時表示，中國政府已積極協助有意願的中國公民安全有序離敘，同在敘留守中國公民保持聯繫並做好安全指導。

大陸外交部發言人並敦促敘利亞有關方面採取切實舉措，確保中國在敘機構和人員安全。該發言人稱，當前，中國駐敘利亞使館仍在堅守，將繼續為有需要的中國公民全力提供協助。

大陸駐敘利亞大使館5日晚間就曾發布緊急提醒，建議仍在當地的中國公民利用商業航班還在運營時機盡快回國或離境。有條件的人員，也可在保證安全的基礎上通過有關陸路口岸離境，以規避風險，確保安全。

大使館 敘利亞 阿塞德

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