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敘利亞反抗軍推翻總統！分析曝領袖從聖戰主義轉務實 欲塑造溫和形象

中央社／ 大馬士革8日綜合外電報導
敘利亞反抗軍今天宣稱推翻總統阿塞德並結束社會復興黨（Baath Party）數十年執政。圖為12月8日，敘利亞反抗軍武裝份子在連夜進入敘利亞第三座城市後，在霍姆斯市中心的鐘樓前慶祝。法新社
敘利亞反抗軍今天宣稱推翻總統阿塞德並結束社會復興黨（Baath Party）數十年執政。圖為12月8日，敘利亞反抗軍武裝份子在連夜進入敘利亞第三座城市後，在霍姆斯市中心的鐘樓前慶祝。法新社

敘利亞反抗軍今天宣稱推翻總統阿塞德並結束社會復興黨（Baath Party）數十年執政。分析家說，反抗軍領導人喬拉尼是務實激進分子，欲將自己塑造成形象較溫和的領袖。

敘利亞反抗勢力稍早宣布首都大馬士革「自由了」，並稱總統阿塞德（Bashar al-Assad）已搭機出逃。敘利亞總理賈拉利（Mohammed al-Jalali）則說，他已準備好和人民選出的任何領導階層「合作」。

法新社報導，喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）領導的伊斯蘭主義團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS），源於蓋達組織（Al-Qaeda）在敘利亞的分支。

喬拉尼是極端主義者，但他為了自身目標會展現較溫和的姿態。反抗軍今天進入大馬士革時，喬拉尼下令所有在場部隊不得接近公務機關。

他本週稍早曾說，進攻目標是推翻阿塞德；這番攻勢讓政府軍接連失去對國內許多城市的掌控。

喬拉尼2016年跟蓋達組織斷絕關係以來，一直設法將自己塑造成形象較為溫和的領袖，但至今未能消除分析家與西方政府的質疑，他們仍把沙姆解放組織列為恐怖組織

伊斯蘭政治專家裴瑞特（Thomas Pierret）告訴法新社：「他（喬拉尼）是務實的激進分子。」

喬拉尼生於1982年，在大馬士革自治市梅澤赫（Mazzeh）一個富裕家庭長大，求學階段是好學生。

根據獨立媒體「中東之眼」（Middle East Eye）的報導，美國2001年9月11日遭遇恐怖攻擊後，喬拉尼首次被聖戰思想吸引。

報導寫道，出於對9/11事件恐攻者的敬佩，喬拉尼的人生開始浮現聖戰主義的初步跡象，例如他開始在大馬士革郊區參加秘密講道。

以美國為首的盟軍於2003年3月入侵伊拉克後，喬拉尼離開敘利亞而前去參戰，還加入位於伊拉克的蓋達組織。

喬拉尼在支持者眼裡是務實主義者，在對手眼中則成了機會主義者。喬拉尼2015年5月曾表示，他與極端組織伊斯蘭國（Islamic State）不同，他無意對西方發動攻擊。

他還宣稱，如果阿塞德垮台，不會對總統家族所屬的伊斯蘭教什葉派分支阿拉維派（Alawite）展開報復攻擊。

喬拉尼與蓋達組織斷絕關係，並稱此舉是為了讓西方沒有理由攻擊他領導的組織。裴瑞特指出，自此之後，喬拉尼持續尋求走上成為可靠政治家的道路。

或許是意識到沙姆解放組織引發的恐懼與仇恨，喬拉尼在反抗軍攻入敘利亞第2大城阿勒坡（Aleppo）後向民眾發表演說，安撫他們在新政權之下不會受到傷害。

位於敘利亞北部的阿勒坡，住有數以萬計的基督徒。

伊斯蘭國 恐怖組織 敘利亞 阿塞德

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