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敘利亞總統搭機落跑！傳反抗軍攻進首都後 疑載有阿塞德飛機被擊落

中央社／ 大馬士革8日綜合外電報導
敘利亞反抗軍攻進首都大馬士革，今天宣告終結總統阿塞德長達24年的威權統治。路透
敘利亞反抗軍攻進首都大馬士革，今天宣告終結總統阿塞德長達24年的威權統治。路透

敘利亞反抗軍攻進首都大馬士革，今天宣告終結總統阿塞德長達24年的威權統治。據報導，大約在反抗軍攻占首都時，一架飛機起飛離開，可能已被擊落，阿塞德疑似在機上。

戰事觀察團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）今天表示，反抗軍發起閃電攻勢攻占敘國大片領土後，總統阿塞德（Basharal-Assad）已經由大馬士革國際機場離開敘利亞。

路透社報導，根據航班追蹤網站Flightradar，大約在反抗軍據報導攻占大馬士革（Damascus）時，一架敘利亞航空（Syrian Air）飛機從大馬士革機場起飛。

這架飛機起初飛往敘利亞沿海地區，當地為阿塞德所屬阿拉維派（Alawite）大本營，之後這架飛機突然掉頭，朝相反方向飛行數分鐘，然後從雷達上消失。

路透社無法立即確定有誰在機上。兩名敘利亞消息人士指稱，阿塞德很有可能已在飛機墜毀事故中喪生，為何該架飛機據顯示突然掉頭並從雷達上消失，仍是未解之謎。

一名敘利亞消息人士表示：「它從雷達上消失，可能是應答機被關閉，但我相信更有可能是這架飛機已被擊落。」這名人士未提供其它細節。

敘利亞 機場 航班 阿塞德

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