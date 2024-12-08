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「我們終於恢復自由！」前總統政權崩潰 敘利亞人上街歡慶13年內戰結束

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
大馬士革市郊賈拉馬納的街道上，8日有民眾舉手歡慶。當日反抗軍「沙姆解放組織」進入大馬士革，前總統阿塞德政府倒台。法新社
大馬士革市郊賈拉馬納的街道上，8日有民眾舉手歡慶。當日反抗軍「沙姆解放組織」進入大馬士革，前總統阿塞德政府倒台。法新社

西方國家媒體及通訊社已出現越來越多敘利亞首都大馬士革等城市民眾歡欣上街的圖像，慶祝敘國前總統阿塞德政權崩潰，目前阿塞德下落不明，傳已搭機前往不明地點。

敘利亞在2011年的阿拉伯之春運動後陷入內戰，期間又遇上恐怖組織伊斯蘭國（IS）在敘國部分地區建國，西方國家合力圍剿IS的行動進一步造成敘國動亂，拉卡（Rakka）等城市遭轟炸，幾如廢墟。IS逐漸銷聲匿跡後，阿塞德政府始終未能有效統治全國，形成敘北由親土耳其團體或庫德族組織控制、敘南由政府軍控制態勢。

反抗軍「沙姆解放組織」8日清晨宣布占領第三大城荷姆斯時，美國的評估是阿塞德政權近日之內將垮台，未料僅數小時，即傳出反抗軍進入大馬士革且總統阿塞德已搭機出逃消息。阿塞德執政24年，之前他父親老阿塞德執政29年，兩代家族控制敘利亞逾半世紀，至此劃上句點。

紐約時報報導，許多敘國民眾8日上街歡慶，或在凌晨時分得知消息不敢置信且激動不已。8日的情勢發展標識著長達13年的內戰結束，也讓無數民眾想起他們被折磨、失蹤或喪生的親人，他們在戰火中毀壞的家園，以及他們失去的時光。

44歲的民眾伊曼．奧德（Eman Ouad）在受訪時不斷說著「感謝主，感謝主」，她曾是大馬士革居民，現在被迫移居敘國西北部，她的丈夫已在內戰中死亡，她說：「我們終於恢復自由了，13年的牢牢控制，13年的流離。」

敘利亞反抗軍8日進入首都大馬士革，法新社拍到民眾聚集大馬士革的烏馬亞德廣場，坐在一輛戰車上。法新社
敘利亞反抗軍8日進入首都大馬士革，法新社拍到民眾聚集大馬士革的烏馬亞德廣場，坐在一輛戰車上。法新社
敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」8日宣布已占領第三大城荷姆斯，圖為反抗軍當日凌晨在荷姆斯市中心的主要電信公司前舉槍慶祝。法新社
敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」8日宣布已占領第三大城荷姆斯，圖為反抗軍當日凌晨在荷姆斯市中心的主要電信公司前舉槍慶祝。法新社
敘利亞首都大馬士革街頭，8日有民眾開車上街，高舉V字勝利手勢，慶祝前總統阿塞德政權倒台。法新社
敘利亞首都大馬士革街頭，8日有民眾開車上街，高舉V字勝利手勢，慶祝前總統阿塞德政權倒台。法新社

恐怖組織 敘利亞 阿塞德

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