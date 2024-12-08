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反抗軍攻進大馬士革…敘利亞政府垮台 總統阿塞德家族50年統治告終

中央社／ 貝魯特8日綜合外電報導
敘利亞軍方8日宣布阿塞德政權垮台，圖為阿塞德總統2019年在大馬士革發表談話。美聯社
敘利亞軍方8日宣布阿塞德政權垮台，圖為阿塞德總統2019年在大馬士革發表談話。美聯社

反抗軍發動閃電攻勢，攻入首都大馬士革之後，敘利亞政府似乎已在今天清晨垮台，阿塞德（Bashar al-Assad）家族近50年統治戛然而止。

美聯社報導，戰事監控團體敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Right）負責人表示，阿塞德已早一步離開敘利亞，前往某秘密地點。

敘利亞總理賈拉里（Mohammed Ghazi Jalali）表示，政府已準備好對反對派「伸出手」，並將職能移交給臨時政府。

賈拉里透過影片發出的聲明說：「我在家裡，沒有離開，因為我屬於這個國家。」他說，早上會到辦公室繼續上班，並呼籲敘利亞公民不要破壞公共財物。

他並未提及阿塞德已離開敘利亞的報導。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdul Rahman）告訴美聯社，阿塞德今天從大馬士革搭乘飛機。

伊朗國家電視台援引卡達半島電視台（Al Jazeera）新聞網報導，阿塞德已離開大馬士革，但並未詳細說明。伊朗在敘利亞內戰期間力挺阿塞德。

敘利亞政府尚未發表聲明。

根據美聯社駐大馬士革記者報導，在大馬士革市郊，沿路看到成群的武裝居民，還聽到槍聲，大馬士革警察總部似乎人去樓空，門半開著。另一名美聯社記者拍攝的影片中，可看到軍隊檢查哨被棄守，阿塞德海報下方，還有軍服丟在地上。

大馬士革居民通報聽到槍聲和爆炸聲，反對派相關媒體播放的影片顯示，市中心廣場有一輛戰車，一小群人聚集慶祝，清真寺裡傳出「真主至大」的呼喊聲。

這是2018年以來，反對派軍隊首次抵達大馬士革。當時政府軍遭圍困長達多年後，收復大馬士革郊區。

親政府Sham FM電台報導，大馬士革機場人員均已疏散，航班全數停飛。

反抗軍還宣布，他們已進入大馬士革以北惡名昭彰的軍事監獄，「解放」了那裡的囚犯。

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