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影／大馬士革機場癱瘓混亂畫面曝光！旅客亂竄登機口、員工幾乎消失
美國有線電視新聞網（CNN）報導，隨著敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」8日稍早攻進首都大馬士革，大馬士革機場全部航班停飛，現場更出現無人看管、旅客驚慌出境的混亂畫面。
CNN指出，根據機場監視器畫面，大批旅客迅速通過安全檢查哨站，驚慌衝向登機口，試圖逃離敘利亞。
另外，機場幾乎沒有任何職位待在工作崗位，航班監控網站顯示沒有即將起飛的航班。
At Damascus Airport, Footage captures a scene of complete Chaos as Staff and Security Personnel suddenly vanish, leaving Travelers in a state of Panic, with many running in all directions. Meanwhile, Flights are abruptly Canceled, adding to the Confusion. pic.twitter.com/y2PXHLf1Sk— OSINTdefender (@sentdefender) December 8, 2024
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