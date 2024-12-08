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影／大馬士革機場癱瘓混亂畫面曝光！旅客亂竄登機口、員工幾乎消失

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
敘利亞阿塞德政權8日倒台，首都大馬士革機場幾乎沒有員工待命，大批旅客急忙逃離。圖／取自@sentdefender在X的照片
敘利亞阿塞德政權8日倒台，首都大馬士革機場幾乎沒有員工待命，大批旅客急忙逃離。圖／取自@sentdefender在X的照片

美國有線電視新聞網（CNN）報導，隨著敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」8日稍早攻進首都大馬士革，大馬士革機場全部航班停飛，現場更出現無人看管、旅客驚慌出境的混亂畫面。

CNN指出，根據機場監視器畫面，大批旅客迅速通過安全檢查哨站，驚慌衝向登機口，試圖逃離敘利亞。

另外，機場幾乎沒有任何職位待在工作崗位，航班監控網站顯示沒有即將起飛的航班。

敘利亞首都大馬士革機場8日幾乎沒有員工待命， 航班監控網站顯示沒有即將起飛的班機。圖／取自@sentdefender在X的照片
敘利亞首都大馬士革機場8日幾乎沒有員工待命， 航班監控網站顯示沒有即將起飛的班機。圖／取自@sentdefender在X的照片

敘利亞 機場 航班

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