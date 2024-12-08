敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台！總統落跑 反抗軍街頭高呼解放
路透引述一名敘利亞官員報導，敘利亞軍方司令部通知官員，總統阿塞德政權倒台，現在的首都大馬士革「已經脫離阿塞德控制」。
兩名資深官員稍早透露，阿塞德已經在8日稍早搭機逃離大馬士革前往不明地點，與此同時，反抗軍已經進入大馬士革，且不見任何軍方部署。
路透引述目擊者，成千上萬的人駕車或步行聚集在大馬士革一個主要廣場，揮舞著旗幟並高呼「自由」。
法新社報導，敘利亞總理賈拉利（Mohammed al-Jalali）8日說，在總統阿塞德逃往外國後，他已準備就緒，將與民眾選擇的任何領袖在政權轉移過程中「合作」。賈拉利在一項廣播演說中說，敘利亞可成為一個正常國家，與鄰國及世界維持良好關係，但此事「取決於敘利亞人選擇的領導人」。
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