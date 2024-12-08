快訊

高雄改選未開戰就熄火 陳其邁勢力為何攻不進基層農會

不是所有學位都能拚高薪 揭密英美碩士價值真相

預測80歲時失智的風險有多大 大型研究結果指出3件事最關鍵

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台！總統落跑 反抗軍街頭高呼解放

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
敘利亞軍方8日宣布阿塞德政權垮台，圖為阿塞德總統2019年在大馬士革發表談話。美聯社
敘利亞軍方8日宣布阿塞德政權垮台，圖為阿塞德總統2019年在大馬士革發表談話。美聯社

路透引述一名敘利亞官員報導，敘利亞軍方司令部通知官員，總統阿塞德政權倒台，現在的首都大馬士革「已經脫離阿塞德控制」。

兩名資深官員稍早透露，阿塞德已經在8日稍早搭機逃離大馬士革前往不明地點，與此同時，反抗軍已經進入大馬士革，且不見任何軍方部署。

路透引述目擊者，成千上萬的人駕車或步行聚集在大馬士革一個主要廣場，揮舞著旗幟並高呼「自由」。

法新社報導，敘利亞總理賈拉利（Mohammed al-Jalali）8日說，在總統阿塞德逃往外國後，他已準備就緒，將與民眾選擇的任何領袖在政權轉移過程中「合作」。賈拉利在一項廣播演說中說，敘利亞可成為一個正常國家，與鄰國及世界維持良好關係，但此事「取決於敘利亞人選擇的領導人」。

敘利亞 關係 阿塞德

延伸閱讀

敘利亞局勢緊繃 美警告伊斯蘭國恐死灰復燃

敘利亞反抗軍攻進大馬士革！首都「軍事淪陷」阿塞德政權高層釀叛逃

敘利亞反抗軍占領第3大城！政府軍先撤出 10天閃電戰重創阿塞德政權

敘利亞叛軍攻進戰略重鎮荷姆斯 距首都大馬士革僅約160公里

相關新聞

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台！總統落跑 反抗軍街頭高呼解放

路透引述一名敘利亞官員報導，敘利亞軍方司令部通知官員，總統阿塞德政權倒台，現在的首都大馬士革「已經脫離阿塞德控制」。

路透：敘利亞總統阿塞德搭機逃離大馬士革 目的地未知

路透引述兩名資深軍方官員報導，敘利亞總統阿塞德已在8日乘坐飛機離開首都大馬士革前往未知地點；與此同時，反抗軍「沙姆解放組...

敘利亞局勢緊繃 美警告伊斯蘭國恐死灰復燃

美國國家安全顧問蘇利文今天表示，現階段而言，美國在敘利亞的優先要務是確保當地衝突不會助長好戰組織「伊斯蘭國」死灰復燃，或...

敘利亞反抗軍攻進大馬士革！首都「軍事淪陷」阿塞德政權高層釀叛逃

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名敘利亞大馬士革當地居民表示，反抗軍似乎已經進入大馬士革，阿塞德政權的防禦出現許多潰...

敘利亞反抗軍占領第3大城！政府軍先撤出 10天閃電戰重創阿塞德政權

法新社報導，敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）8日在社群平台Telegram宣布占...

敘利亞叛軍攻進戰略重鎮荷姆斯 距首都大馬士革僅約160公里

敘利亞反抗軍6日表示，他們已迅速推進到重要城市荷姆斯，有望拿下這個戰略重鎮，威脅敘利亞總統阿塞德政權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。