路透：敘利亞總統阿塞德搭機逃離大馬士革 目的地未知
路透引述兩名資深軍方官員報導，敘利亞總統阿塞德已在8日乘坐飛機離開首都大馬士革前往未知地點；與此同時，反抗軍「沙姆解放組織」稱已經進入首都，且未見政府軍部署跡象。
法新社稍早報導指出，反抗軍釋放3500名囚犯；路透後續報導，反抗軍歡天喜地慶祝囚犯獲釋，「宣告賽德納亞（Sednaya prison）不公時代結束」。
賽德納亞是位於大馬士革郊區的大型軍事監獄，阿塞德政府在那裡拘留數千人。
路透指出，兩名大馬士革居民8日表示，市中心傳出激烈槍戰聲，目前不清楚槍擊來源。
而幾小時前，反抗軍宣布單單一天就控制第三大城荷姆斯（Homs），阿塞德24年統治岌岌可危。
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