敘利亞反抗軍占領第3大城！政府軍先撤出 10天閃電戰重創阿塞德政權

法新社報導，敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）8日在社群平台Telegram宣布占領第三大城荷姆斯（Homs），並釋放當地3500名囚犯；反抗軍此舉等於切斷阿塞德政權在大馬士革與沿海據點的聯繫，造成嚴重打擊。

荷姆斯位於首都大馬士革和沿海省份拉塔基亞（Latakia）和塔爾圖斯（Tartus）交匯處，不僅是阿塞德的根據地，也是俄羅斯戰略海軍基地所在地。

另外，衛報、路透報導，政府軍7日晚間在反抗軍進攻前已經撤出荷姆斯。

法新社7日報導描述，反抗軍從11月27日展開閃電戰後，4天內拿下敘利亞第二大城阿勒坡（Aleppo），這是敘利亞內戰前的商業之都；至12月5日，反抗軍再宣布拿下第四大城哈馬（Hama）；短短10天內，從西北部大本營迅速推進，占領數十城鎮及該國兩大城市，阿塞德政權岌岌可危。

敘利亞政府稍早否認政府軍已撤出大馬士革周邊，而反抗軍指揮官甘尼（Hassan Abdel Ghani）則說，他們已開始最後階段的包圍首都行動。