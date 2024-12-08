「這不是我們的戰爭」 川普稱美國不應捲入敘利亞衝突

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統當選人川普今天表示，美國不應捲入敘利亞的衝突。當地的反抗軍正威脅敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

路透社報導，川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）上發文表示，「敘利亞的情況一團糟，但它不是我們的朋友，美國不應與它有任何關係。這不是我們的戰爭。讓它自己發生吧，不要捲入這場戰爭！」

川普指出，由於阿塞德的盟友俄羅斯正忙著與烏克蘭作戰，因此「似乎無法阻止敘利亞的實際軍事行動。多年來他們一直在保護敘利亞（阿塞德政府）」。

他還說，如果俄羅斯被迫撤離敘利亞，「實際上可能是對他們最有利的情況」，因為「敘利亞從來沒有給俄羅斯帶來太多好處」。

從這番言論看來，川普似乎反對在敘利亞駐軍。目前敘國約有900名美軍，其中多數駐紮在敘國東北部，以支持庫德族領導的聯盟，並防止伊斯蘭國（Islamic State）死灰復燃。

2018年，川普曾在他的首個總統任期內宣布撤離敘國美軍，因為「伊斯蘭國幾乎已經潰敗」。

但之後撤離行動宣告延期，因為川普的顧問警告，一旦美軍撤離，伊朗和俄羅斯將填補美軍在當地留下的真空。

俄羅斯 川普 敘利亞

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