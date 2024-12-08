「這不是我們的戰爭」 川普稱美國不應捲入敘利亞衝突
美國總統當選人川普今天表示，美國不應捲入敘利亞的衝突。當地的反抗軍正威脅敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權。
路透社報導，川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）上發文表示，「敘利亞的情況一團糟，但它不是我們的朋友，美國不應與它有任何關係。這不是我們的戰爭。讓它自己發生吧，不要捲入這場戰爭！」
川普指出，由於阿塞德的盟友俄羅斯正忙著與烏克蘭作戰，因此「似乎無法阻止敘利亞的實際軍事行動。多年來他們一直在保護敘利亞（阿塞德政府）」。
他還說，如果俄羅斯被迫撤離敘利亞，「實際上可能是對他們最有利的情況」，因為「敘利亞從來沒有給俄羅斯帶來太多好處」。
從這番言論看來，川普似乎反對在敘利亞駐軍。目前敘國約有900名美軍，其中多數駐紮在敘國東北部，以支持庫德族領導的聯盟，並防止伊斯蘭國（Islamic State）死灰復燃。
2018年，川普曾在他的首個總統任期內宣布撤離敘國美軍，因為「伊斯蘭國幾乎已經潰敗」。
但之後撤離行動宣告延期，因為川普的顧問警告，一旦美軍撤離，伊朗和俄羅斯將填補美軍在當地留下的真空。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言