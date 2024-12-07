敘利亞叛軍稱已推進至大馬士革郊區

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反對派活動人士和一名叛軍指揮官周六表示，敘利亞叛軍已抵達大馬士革郊區，這是他們迅速推進的攻勢的一部分，期間他們已經佔領了敘利亞的一些重要城市。

總部位於英國的敘利亞人權觀察組織負責人拉米‧阿卜杜拉赫曼(Rami Abdurrahman)表示，敘利亞叛軍目前活躍在大馬士革郊區的馬達米耶(Maadamiyah)、賈拉瑪納(Jaramana)和達拉亞(Daraya)。

此外，他補充說，周六反對派武裝也正從敘利亞東部向大馬士革郊區哈拉斯塔(Harasta)推進。

一名叛軍指揮官哈桑‧阿卜杜勒‧加尼（Hassan Abdul-Ghani）在 Telegram 上發文稱，反對派武裝已開始實施攻勢的「最後階段」，即包圍大馬士革。他補充說，叛軍正從敘利亞南部向大馬士革推進。

與此同時，敘利亞總統府在一份聲明中駁斥了總統阿薩德已經逃離大馬士革的傳言。聲明稱：「我們確認，敘利亞總統正在大馬士革履行其工作和國家及憲法職責。」

（德新社等）

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