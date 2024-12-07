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「怎麼不去死」資深社工挨罵 還遭威脅別想再找工作

以色列疑再襲加薩釀20死 卡達與川普方面接觸促停火

中央社／ 開羅7日綜合外電報導
加薩（Gaza）殘破街頭一景。 法新社
加薩（Gaza）殘破街頭一景。 法新社

加薩走廊衛生官員表示，以色列今天打擊加薩（Gaza）和拉法（Rafah）兩市，造成至少20名巴勒斯坦人喪生。中東國家卡達則對促進停火協議的努力出現新動力表達樂觀看法。

路透社報導，以色列軍方仍未對今日打擊行動的相關消息發表評論。根據當地居民和醫護人員說法，死者中至少有8人是平民。目前尚不清楚其餘死者是否為武裝分子，路透社也無法獨立核實這些死亡人數。

卡達總理兼外交部長穆罕默德（Mohammed binAbdulrahman Al Thani）表示，美國總統大選後，他們感受到加薩走廊（Gaza Strip）停火協議談判出現新動力，於是正與即將上任的川普（Donald Trump）政府就相關議題進行接觸。

1名消息人士5日告訴路透社，川普為了在明年1月20日就職前讓以色列和統治加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）達成停火和人質釋放協議，已派遣中東特使前往卡達和以色列展開外交努力。這名消息人士聽取過相關簡報。

加薩走廊戰爭已持續14個月餘，當地大部分地區已成廢墟，且據加薩衛生當局表示，已有4萬4000多名巴勒斯坦人喪生。

以色列軍隊則繼續努力殲滅哈瑪斯，及救出遭其劫持的人質。

以色列 加薩走廊 卡達

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