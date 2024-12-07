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關鍵大城接連被攻下…敘利亞南部2省快失守 政府軍宣稱「重新部署」

中央社／ 大馬士革7日綜合外電報導
敘利亞政府軍今天說，他們正在南部的德拉省和斯威達省「重新部署」。圖／法新社
敘利亞政府軍今天說，他們正在南部的德拉省和斯威達省「重新部署」。圖／法新社

敘利亞政府軍今天說，他們正在南部的德拉省和斯威達省「重新部署」。戰爭觀察團體先前通報，政府軍已失去對德拉省大部分地區的控制，當地是2011年反對派起義的搖籃。

法新社報導，敘利亞陸軍暨武裝部隊中央司令部在國營媒體發表的聲明中說：「我們在德拉省（Daraa）和斯威達省（Sweida）操作的部隊正在重新部署和轉移陣地，並在沿線...建立1道安全隔離線，因為幾個偏遠的軍隊檢查站先前遭到恐怖分子襲擊。」

總部設在英國的戰爭觀察團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）昨天晚間表示，德拉省90%以上的地區已落入當地反抗派系控制，包括首府德拉市。

另據敘利亞人權瞭望台組織的說法和敘利亞媒體報導，在隔鄰的斯威達省，有幾個檢查站已被當地武裝分子奪下，省長、警長、典獄長及當地執政黨復興黨（Baath Party）領導人都已撤守辦公室。

斯威達省是敘利亞少數民族德魯士族（Druze）主要居住地帶，當地1年多來持續出現反政府示威。

敘利亞反抗軍上週發動突襲，攻下位於西北部的關鍵大城阿勒坡（Aleppo）和哈瑪（Hama），並在荷姆斯（Homs）附近與政府軍交戰。政府軍今天則在聲明中聲稱，他們「在與恐怖組織的對戰中」，正「開始重新控制荷姆斯省和哈瑪省」。

人權 戰爭 敘利亞

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