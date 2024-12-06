已非吳下阿蒙！軍改並善用無人機 敘利亞叛軍HTS脫胎換骨

敘利亞伊斯蘭主義叛軍沙姆解放組織繼攻下第2大城阿勒坡後，今天又拿下中部戰略要城哈瑪。沙姆5年來靠軍事改革、自製無人機與飛彈等「轉骨」，顯已非吳下阿蒙。

英國「金融時報」指出，也不過5年前，沙姆解放組織（HTS）還只是支力求在內戰免遭政府軍消滅的聖戰團體，但如今在大本營的伊德利布（Idlib）省，他們不但有集中化的指揮體系，有能快速部署的作戰單位，步兵、砲兵、特種兵、戰車、無人機和狙擊手一應俱全，甚至還有軍事學院與在地的武器製造業。

過去一週來，沙姆解放組織在最新於敘北發動的閃擊戰表現，讓許多觀察家大感吃驚。華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）專家澤林（Aaron Zelin）說：「過去4、5年，它們（HTS）已轉型為一支經打磨過的軍事組織。」

2011年敘利亞內戰以來，土耳其與阿拉伯國家在美國支持下將大量武器送進敘利亞，扶植各路叛軍、反抗軍抗擊背後有伊朗撐腰的總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權，讓沙姆解放組織取得武器相對容易。然而他們的自製裝備，尤其是無人機和一些飛彈，這次讓既缺乏無人機更幾無反制能力的政府軍吃足苦頭。

沙姆解放組織近日發布自殺無人機襲擊政府軍大樓一場指揮官會議以及無人機襲擊在中部要城哈瑪（Hama）的空軍基地畫面，這些自殺無人機撞擊前回傳的影像清晰流暢。

專家們表示，在根據地內，沙姆解放組織在民宅、車庫或倉庫改建的小工坊裡生產無人機，缺乏零件時就靠3D 印表機打製，所需的相關專業知識大多從網上取得。

倫敦國王學院研究武裝衝突的專家麥唐納（Broderick McDonald）說：「這已是當代武裝衝突的共同敘事，我們在亞塞拜然、烏克蘭等地都看過類似路徑與戰術。」

麥唐納這週追蹤叛軍使用無人機情況後發現，沙姆之前會用小型無人機飛向政府軍裝甲車並投擲手榴彈，但現在還有為數不少的自製自殺無人機，也有可飛行更遠、載彈量更大的型號。

澤林表示，沙姆解放組織派部隊作戰前會先用無人機偵察戰場情況和鎖定政府軍，還會用無人機在平民區上空投放傳單策動「起義來歸」，以往後者都得要由國家這個層級才能辦到，沙姆解放組織算是開創首例。

沙姆也投資生產長程飛彈、火箭和迫擊砲彈。在近日作戰中，他們還拿出一種外界知之甚少的新飛彈系統。中東研究所（MEI）的李斯特（Charles Lister）指這款名為Qaysar的武器「是彈頭裝藥量可觀的大型飛彈」。

李斯特指出，有這種飛彈後，沙姆解放組織就不須再像5年前般使用自殺炸彈卡車，且能在發動攻勢前從幾十公里外先發射這些有導引的飛彈。

沙姆解放組織在近日的作戰裡自政府軍手中擄獲不少武器，他們發布的影片裡不乏一些俄製武器與戰甲車，而自製的無人機與飛彈更讓他們如虎添翼。

麥唐納表示，叛軍擄獲的大量政府軍裝備裡不僅有戰車、裝甲運兵車，還有俄製的「鎧甲」（Pantsir）等防空系統及多架輕攻擊機，如果能將這些轉為己用，之後面對俄軍空襲時就不用再吃虧。

雖然包含美國、土耳其在內的許多國家都將沙姆列為恐怖組織，但分析圈認為，沙姆軍火庫裡有不少是由土耳其支持的其餘反抗軍所供應。

沙姆解放組織和土耳其所支持的其他反抗軍維持密切協作，包括在目前的作戰，各路叛軍之間會移轉武器。分析人士指出，土耳其向所支持的反抗軍提供豐田四輪驅動車、裝甲車和運兵車，通常是土耳其軍隊淘汰的二手裝備。

沙姆解放組織2020年接受俄、土居間斡旋與政府軍的停火協議，利用之後這段相對穩定時期檢討戰略和軍事理論。他們本想模仿政府軍的結構，後來發現不具備相關資源與兵力。

國際危機組織（ICG）研究聖戰團體的專家德瑞文（Jerome Drevon）表示，後來沙姆解放組織從西方軍事準則找到靈感，尤其參考規模較小卻更靈活機動的英國武裝部隊。

他們最終吸收一些殘存、意識形態較不激進的其他叛軍，以及其他衝突地區的外籍聖戰士。為確保理念一致與戰場協調，沙姆解放組織約在兩年半前以叛逃的政府軍人員和外國聖戰士為骨幹，成立軍事學院。

德雷文說：「沙姆解放組織這5年下足功夫，現在我們就看他們這回能走多遠。」