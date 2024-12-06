國際特赦組織敲警鐘 指以色列在加薩實施「種族滅絕」

國際特赦組織今天指責以色列自去年以哈戰爭爆發以來，對加薩的巴勒斯坦人實施「種族滅絕」，並稱他們這份新報告為敲醒世界的「警鐘」。

總部位於英國倫敦的國際特赦組織（Amnesty International）表示，這項調查結果是基於衛星影像所記錄的破壞情況、實地調查、來自加薩居民的現場通報，以及「以色列政府和軍事官員的去人性化與種族滅絕言論」。

以色列則憤怒駁斥此一調查結果，稱報告「完全不實」，並譴責這份報告是「捏造的」 、「建立在謊言之上」。

國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）指責以色列將加薩的巴勒斯坦人「當成次等人類對待，不配享有人權和尊嚴，表現出消滅加薩巴勒斯坦人的意圖」。

卡拉馬爾德在聲明中說：「我們的調查結果證據確鑿，必須成為敲醒國際社會的警鐘：這就是種族滅絕，必須立即停止。」

在加薩與以色列作戰的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）表示樂見這份報告，認為這是「向國際社會發出的訊息…必須採取行動終結這場種族滅絕」。

根據哈瑪斯治下的衛生部數據，以色列的報復性攻擊已造成加薩至少4萬4580人死亡，其中大部分是平民。聯合國認為這些數據是可靠的。