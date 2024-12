叛軍拿下中部戰略要城 敘利亞政府面臨無險可守

敘利亞伊斯蘭主義叛軍沙姆解放組織(HTS)繼攻下第2大城阿勒坡後,今天拿下中部戰略要城哈瑪再給敘利亞總統阿塞德政府一記重擊,態勢發展已讓阿塞德政府倒台成為可能。

華爾街日報指出,哈瑪(Hama)失守讓敘利亞政府軍形勢嚴峻,因為政府軍手上只剩一座大城荷姆斯(Homs)能抵擋叛軍南下直撲首都大馬士革。

叛軍已揚言要奪下荷姆斯,屆時可將阿塞德(Bashar al-Assad)位於敘國濱海的故鄉與內陸政府軍控制地切斷,並危及他的政權。荷姆斯人口約80萬,是位於大馬士革、地中海以及與鄰國黎巴嫩邊境間的戰略要衝。

這幾天敘國政府軍在俄軍軍機支援下於哈瑪周邊的鄉間與叛軍激戰。叛軍5日稱他們已進入哈瑪,敘利亞政府則表示從哈瑪撤軍。

致力預防和解決國際衝突的非政府機構國際危機組織(ICG),高級顧問達琳(Dareen Khalifa)說:「若(叛軍)繼續按這種速度直撲並奪下荷姆斯局部,外界就真的要認真思考阿塞德政權要倒台的問題。如今這已非不可能。」

敘利亞2011年動盪並演變為內戰後,阿塞德政權經過多年終於控制60%的國土,然而敘利亞仍有大片地方不在政府掌控,包括各路叛軍盤據的西北部,東北部則主要為美國撐腰的庫德族民兵所把持。內戰也讓敘利亞成為美、俄、以色列、土耳其等一眾外部勢力競逐的場域。

華盛頓郵報指出,叛軍奪下位於戰略要道M5高速公路上的哈瑪後,得以進一步確保包括阿勒坡(Aleppo)在內於敘北的戰果,叛軍兵鋒現已達荷姆斯以北約40公里。

地處敘利亞沿海與通往黎巴嫩方向要衝的荷姆斯,現對敘利亞政府及背後主要盟友俄國、伊朗而言已格外重要。若政府軍再守不住荷姆斯,沿M5高速公路往南185公里就是首都大馬士革。

不過著有「起義後的敘利亞:國家復原力的政經面向」(Syria After the Uprisings: The Political Economy ofState Resilience,暫譯)一書的瑞士籍敘利亞裔學者達赫(Joseph Daher)認為,叛軍目前的挺進仍難意味阿塞德政權快被推翻。

達赫說:「對沙姆解放組織等各路叛軍而言,維繫戰果仍是挑戰,從確保軍事與人道角度都是如此。進展太快戰線拉太長已備多力分。」