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叛軍拿下中部戰略要城 敘利亞政府面臨無險可守

中央社／ 貝魯特5日綜合外電報導

敘利亞伊斯蘭主義叛軍沙姆解放組織（HTS）繼攻下第2大城阿勒坡後，今天拿下中部戰略要城哈瑪再給敘利亞總統阿塞德政府一記重擊，態勢發展已讓阿塞德政府倒台成為可能。

華爾街日報指出，哈瑪（Hama）失守讓敘利亞政府軍形勢嚴峻，因為政府軍手上只剩一座大城荷姆斯（Homs）能抵擋叛軍南下直撲首都大馬士革。

叛軍已揚言要奪下荷姆斯，屆時可將阿塞德（Bashar al-Assad）位於敘國濱海的故鄉與內陸政府軍控制地切斷，並危及他的政權。荷姆斯人口約80萬，是位於大馬士革、地中海以及與鄰國黎巴嫩邊境間的戰略要衝。

這幾天敘國政府軍在俄軍軍機支援下於哈瑪周邊的鄉間與叛軍激戰。叛軍5日稱他們已進入哈瑪，敘利亞政府則表示從哈瑪撤軍。

致力預防和解決國際衝突的非政府機構國際危機組織（ICG），高級顧問達琳（Dareen Khalifa）說：「若（叛軍）繼續按這種速度直撲並奪下荷姆斯局部，外界就真的要認真思考阿塞德政權要倒台的問題。如今這已非不可能。」

敘利亞2011年動盪並演變為內戰後，阿塞德政權經過多年終於控制60%的國土，然而敘利亞仍有大片地方不在政府掌控，包括各路叛軍盤據的西北部，東北部則主要為美國撐腰的庫德族民兵所把持。內戰也讓敘利亞成為美、俄、以色列、土耳其等一眾外部勢力競逐的場域。

華盛頓郵報指出，叛軍奪下位於戰略要道M5高速公路上的哈瑪後，得以進一步確保包括阿勒坡（Aleppo）在內於敘北的戰果，叛軍兵鋒現已達荷姆斯以北約40公里。

地處敘利亞沿海與通往黎巴嫩方向要衝的荷姆斯，現對敘利亞政府及背後主要盟友俄國、伊朗而言已格外重要。若政府軍再守不住荷姆斯，沿M5高速公路往南185公里就是首都大馬士革。

不過著有「起義後的敘利亞：國家復原力的政經面向」（Syria After the Uprisings: The Political Economy ofState Resilience,暫譯）一書的瑞士籍敘利亞裔學者達赫（Joseph Daher）認為，叛軍目前的挺進仍難意味阿塞德政權快被推翻。

達赫說：「對沙姆解放組織等各路叛軍而言，維繫戰果仍是挑戰，從確保軍事與人道角度都是如此。進展太快戰線拉太長已備多力分。」

敘利亞 黎巴嫩

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