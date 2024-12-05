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敘利亞爆發內戰10餘載 政府軍首次承認丟失戰略要地

中央社／ 敘利亞哈瑪5日綜合外電報導
敘利亞叛軍發動閃動攻勢之際，敘國政府軍今天坦承，自2011年內戰爆發以來，首度丟失戰略要地中部城市哈瑪（Hama）。圖／法新社
敘利亞叛軍發動閃動攻勢之際，敘國政府軍今天坦承，自2011年內戰爆發以來，首度丟失戰略要地中部城市哈瑪（Hama）。圖／法新社

敘利亞叛軍發動閃動攻勢之際，敘國政府軍今天坦承，自2011年內戰爆發以來，首度丟失戰略要地中部城市哈瑪（Hama）。

法新社報導，敘利亞軍方發表聲明說：「過去數個小時，恐怖組織與我們的士兵爆發激烈衝突…這些組織已能夠突破這座城市（哈瑪）的多條防線，並且長驅直入（哈瑪市）。」

敘利亞軍方還說，駐守在當地的部隊正在哈瑪市郊重新部署。

另據路透社報導，敘利亞叛軍今天擊退駐守在哈瑪市的政府軍，這是叛軍發動橫掃敘北的閃電攻勢後再度取得的重大戰果，並且重創總統阿塞德（Bashar al-Assad）和他的俄羅斯伊朗盟友。

敘利亞政府軍宣稱，歷經密集交火後，叛軍直入哈瑪市，並說政府軍正在哈瑪市郊重新部署，「以保護百姓性命及避免城鎮戰」。

叛軍則說，他們已奪取哈瑪市東北方的區域，並且在占領市中心的監獄後釋放囚犯。

叛軍上週占領敘北主要城市阿勒坡（Aleppo），再由西北部的叛軍控制區向南推進，並於3日抵達哈瑪市正北方的戰略高地，4日再從哈瑪市東、西兩側攻進這座城市。

伊朗 俄羅斯 恐怖組織 敘利亞

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