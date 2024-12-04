以哈衝突尚未平息…敘利亞反對派鵲起 聯合國示警內戰升溫
聯合國近日警告，反抗軍除了進佔北部大城阿勒坡以外，也在中部大城哈瑪與政府軍擴大衝突。敘利亞與俄羅斯空軍則合作轟炸叛軍回應。哈瑪是敘利亞第四大城，叛軍在先前奪下阿勒坡後士氣大振，但敘利亞內戰已蔓延13年，國內許多百姓因此流離失所與死亡。
內戰升溫面臨崩潰
根據《半島電視台》報導，聯合國近日警告敘利亞的人道危機恐因內戰加劇而惡化，持續的軍事衝突對平民維生與醫療系統都造成了毀滅性的影響。
《聯合國》指出，自內戰爆發以來，已有超過30萬平民喪生，醫療設施頻遭襲擊，醫療資源瀕臨崩潰。敘利亞的醫療系統長期依賴國際援助，如今在衝突升級和援助資金減少的雙重壓力下，面臨全面崩潰的風險。
衝突勢力複雜
這也讓聯合國秘書長古特雷斯敦促國際社會採取緊急行動，保護平民生命及恢復基礎醫療服務，以防止進一步人道災難發生。聯合國人權專員圖克則相當擔心武裝團體HTS與軍隊、支持政府的武裝團體衝突，造成的平民傷亡，還有造成醫療、教育、食物市場毀損，近日的衝突升溫也讓5萬平民被迫離開家園。
《半島》指出，敘利亞內戰除了HTS與政府軍外，親政府與反抗軍都有不同勢力，土耳其與美國甚至可能暗助反對派，而親政府武裝勢力則包括俄羅斯、伊朗等國支援，局勢相當複雜。
中東戰火一波未平
由於目前以哈衝突尚未平息，《CNN》提到，以黎雖然已經停火，但各方仍在觀望，且真主黨疑似又對以色列發動小規模攻擊，讓以色列相當不滿並回擊，各界對於中東的烽火連天都相當關注。
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