快訊

瓊瑤逝世「小燕子」出現了 趙薇遭封殺消失3年首度發文

開罰馬英九基金會？ 陸委會：最重5年不得再邀陸人來台

痛失英才！澎湖海釣意外落水 死者為高雄醫學大學副校長

以哈衝突尚未平息…敘利亞反對派鵲起 聯合國示警內戰升溫

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以黎雖然已經停火，但各方仍在觀望，且真主黨疑似又對以色列發動小規模攻擊，讓以色列相當不滿並回擊，各界對於中東的烽火連天都相當關注。 法新社
以黎雖然已經停火，但各方仍在觀望，且真主黨疑似又對以色列發動小規模攻擊，讓以色列相當不滿並回擊，各界對於中東的烽火連天都相當關注。 法新社

中東除了以哈戰場，敘利亞內戰恐也將升溫？

聯合國近日警告，反抗軍除了進佔北部大城阿勒坡以外，也在中部大城哈瑪與政府軍擴大衝突。敘利亞與俄羅斯空軍則合作轟炸叛軍回應。哈瑪是敘利亞第四大城，叛軍在先前奪下阿勒坡後士氣大振，但敘利亞內戰已蔓延13年，國內許多百姓因此流離失所與死亡。

內戰升溫面臨崩潰

根據《半島電視台》報導，聯合國近日警告敘利亞的人道危機恐因內戰加劇而惡化，持續的軍事衝突對平民維生與醫療系統都造成了毀滅性的影響。

聯合國》指出，自內戰爆發以來，已有超過30萬平民喪生，醫療設施頻遭襲擊，醫療資源瀕臨崩潰。敘利亞的醫療系統長期依賴國際援助，如今在衝突升級和援助資金減少的雙重壓力下，面臨全面崩潰的風險。

衝突勢力複雜

這也讓聯合國秘書長古特雷斯敦促國際社會採取緊急行動，保護平民生命及恢復基礎醫療服務，以防止進一步人道災難發生。聯合國人權專員圖克則相當擔心武裝團體HTS與軍隊、支持政府的武裝團體衝突，造成的平民傷亡，還有造成醫療、教育、食物市場毀損，近日的衝突升溫也讓5萬平民被迫離開家園。

《半島》指出，敘利亞內戰除了HTS與政府軍外，親政府與反抗軍都有不同勢力，土耳其與美國甚至可能暗助反對派，而親政府武裝勢力則包括俄羅斯、伊朗等國支援，局勢相當複雜。

中東戰火一波未平

由於目前以哈衝突尚未平息，《CNN》提到，以黎雖然已經停火，但各方仍在觀望，且真主黨疑似又對以色列發動小規模攻擊，讓以色列相當不滿並回擊，各界對於中東的烽火連天都相當關注。

【更多精采內容，詳見

中東 以色列 敘利亞 真主黨 聯合國

延伸閱讀

聯合國大會通過決議案 推動巴勒斯坦建國

菲四艦侵闖黃岩島「領海」並危險接近陸海警船 中方依規管控

閃電攻占阿勒坡 敘利亞「沙姆解放組織」已非傳統聖戰團體

敘利亞內戰…義憂再現2015年難民潮 當年德收留百萬難民

相關新聞

以哈衝突尚未平息…敘利亞反對派鵲起 聯合國示警內戰升溫

聯合國近日警告，反抗軍除了進佔北部大城阿勒坡以外，也在中部大城哈瑪與政府軍擴大衝突。敘利亞與俄羅斯空軍則合作轟炸叛軍回應。哈瑪是敘利亞第四大城，叛軍在先前奪下阿勒坡後士氣大振，但敘利亞內戰已蔓延13年，國內許多百姓因此流離失所與死亡。

聯合國大會通過決議案 推動巴勒斯坦建國

聯合國大會今天通過決議案，呼籲以色列從所占領的巴勒斯坦領土撤軍，並將推動巴勒斯坦建國，安排明年6月召開國際會議，試圖推動...

川普嗆哈瑪斯 就職前放人

以色列國防軍宣布巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯扣押的美以雙重國籍人質諾特拉（Orna Neutra）已死在二○二三年十月七日跨境...

巴勒斯坦兩大敵對派系哈瑪斯、法塔修好 同意戰後共治加薩

雙方談判人員今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯領導的法塔組織已經同意，創設一個委員會...

敘利亞內戰…義憂再現2015年難民潮 當年德收留百萬難民

敘利亞內戰加劇，政府軍近日首度失守第二大城；義大利外長塔加尼(Antonio Tajani)警告，敘利亞正面臨新一波難民...

以黎停火恐破裂？以色列違規52次遭法警告 真主黨射飛彈報復

以色列與真主黨繼上周達成停火協議並於11月27日生效後，雙方屢次互控違反協議，以色列更違規達52次；對此，真主黨2日首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。