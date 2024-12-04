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聯合國大會通過決議案 推動巴勒斯坦建國

中央社／ 紐約聯合國總部3日綜合外電報導
聯合國呼籲以色列撤軍，並將推動巴勒斯坦建國。歐新社
聯合國呼籲以色列撤軍，並將推動巴勒斯坦建國。歐新社

聯合國大會今天通過決議案，呼籲以色列從所占領的巴勒斯坦領土撤軍，並將推動巴勒斯坦建國，安排明年6月召開國際會議，試圖推動「兩國方案」。

聯合國大會以157票贊成、8票反對的表決結果通過決議案，美國和以色列等國投下反對票，另有7票棄權。大會在決議文中表達「根據國際法，堅定支持以色列和巴勒斯坦並立的兩國方案」。

大會表示，兩國應「以1967年之前的邊界為基礎，在公認的界線內，和平安全地毗鄰共存」。

大會主張於2025年6月在紐約召開高層級國際會議，由法國和沙烏地阿拉伯共同主持，以替外交行動注入新活力，讓兩國方案得以實現。

大會呼籲「實現巴勒斯坦人民不可剝奪的權利，主要是自決與獨立建國的權利」。

聯合國認為約旦河西岸、東耶路撒冷和加薩走廊被以色列非法占領。

聯合國大會呼籲以色列「盡快結束在巴勒斯坦被占領領土上的非法存在」，並停止所有新的屯墾活動。

以色列 巴勒斯坦 聯合國

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