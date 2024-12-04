川普嗆哈瑪斯 就職前放人

以色列國防軍宣布巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯扣押的美以雙重國籍人質諾特拉（Orna Neutra）已死在二○二三年十月七日跨境攻擊期間，遺體則被帶往加薩走廊。美國候任總統川普幾個小時後就發表聲明，表示如果被扣在加薩的人質沒在他明年一月就職前獲釋，「中東跟負責的人將有『地獄般代價』」。

紐約時報等媒體報導，川普二日發文，在沒點到任何武裝團體的情況下寫道，「如果人質沒有在二○二五年一月二十日，我隆重就任美國總統之前獲釋，中東跟犯下這些反人類暴行的負責人將有『地獄般代價』」。

川普還威脅「這些人將受到的打擊，將比美國漫長傳奇歷史上的任何人更慘，『現在就釋放人質！』」。

這是川普勝選以來，首度公開就被扣在加薩的人質發表意見，而人質家屬希望他私下和公開的參與，可為陷入僵局的談判帶來突破。

目前還不清楚川普可能採取哪些尚未被以色列採用的戰術，而以方已殺了許多哈瑪斯領導人和數千名戰鬥人員，夷平大部分加薩走廊。

川普貼文指，一旦談到人質，「都是光說不練」。紐時認為，川普宣稱將懲罰抓走俘虜的人，首度顯示他重返白宮後的中東政策可能相當激烈。

在此之前，哈瑪斯於十一月卅日發布影像，顯示仍遭扣留的美國公民亞歷山大（Edan Alexander）還活著。亞歷山大呼籲川普進行談判讓他獲釋。