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敘利亞反抗軍推進中部戰略城市 與政府軍爆發激戰

中央社／ 貝魯特3日綜合外電報導

敘利亞戰爭觀察組織表示，伊斯蘭主義分子領導的反抗軍團體朝向敘國中部戰略城市哈瑪（Hama）推進之際，與政府軍爆發激烈戰鬥。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）表示，沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）及其盟友上週發起閃電攻勢以來，已和政府軍爆發多起「極度血腥」的衝突。

自上週以來，反抗軍已攻占敘國大片領土，其中包括第2大城阿勒坡（Aleppo）。

總部設於英國、在敘國境內擁有消息網絡的敘利亞人權瞭望台組織表示，北部哈瑪省鄉村地區爆發衝突，反抗軍在最後數小時裡一舉攻下多個城鎮。

該組織表示，「敘利亞（政府軍）和俄羅斯空軍也對當地發動了數十次攻擊。」

法新社記者目睹，數十輛政府軍戰車和軍用車輛遭棄置在通往哈瑪的道路旁。

2015年，俄羅斯空襲反抗軍占領地區，首度直接干預敘國內戰。最新一輪衝突發生之際，莫斯科也矢言將繼續力挺敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）。

國營的敘利亞新聞社（SANA）也報導了針對哈瑪省和西北部反抗軍大本營伊德利布省（Idlib）的空襲。

哈瑪是連結敘國首都大馬士革（Damascus）和第2大城阿勒坡的戰略城市。敘國內戰初期曾是反對派據點，當地也常見大型示威抗議活動。

對許多哈瑪市民而言，1982年敘國當局針對穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）的血腥鎮壓行動，傷疤迄今仍未癒合。

敘利亞人權瞭望台組織主任拉曼（Rami AbdelRahman）表示，反抗軍若占領哈瑪，將對阿塞德政權的「民意基礎構成威脅」。

聯合國（UN）表示，敘國11月底爆發衝突至今，已有近5萬人流離失所，另有數以百計的人喪生，其中大多都是戰士。

自2011年阿塞德政府強力鎮壓民主示威後，敘國內戰持續延燒至今。

人權 俄羅斯 敘利亞

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