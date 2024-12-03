快訊

南韓緊急宣布戒嚴！尹錫悅稱為保護自由與憲政秩序 韓元急貶

家屬證實了！劉家昌癌症離世「在最後的日子裡，始終平靜且安詳」

韓聯社晚間快訊！南韓總統尹錫悅發布緊急戒嚴令

聽新聞
0:00 / 0:00

巴勒斯坦兩大敵對派系哈瑪斯、法塔修好 同意戰後共治加薩

中央社／ 開羅3日綜合外電報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯領導的法塔組織已經同意，創設一個委員會共同治理戰後的加薩走廊。 法新社
巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯領導的法塔組織已經同意，創設一個委員會共同治理戰後的加薩走廊。 法新社

雙方談判人員今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯領導的法塔組織已經同意，創設一個委員會共同治理戰後的加薩走廊

根據法新社看過的計畫草案，這個委員會將會由10到15名無黨派人士組成，職權涵蓋經濟、教育、衛生、人道援助和重建事務。計畫仍然有待阿巴斯（Mahmud Abbas）批准。

埃及斡旋在開羅進行談判後，巴勒斯坦兩大敵對派系哈瑪斯（Hamas）和法塔組織（Fatah）同意該委員會將會管理加薩走廊（Gaza Strip）最南端拉法（Rafah）邊境關卡巴勒斯坦這一側。毗鄰埃及的拉法是加薩唯一不與以色列相通的關卡。

雙方代表告訴法新社，法塔組織代表團今天將會返回約旦河西岸（West Bank）的雷馬拉（Ramallah），尋求阿巴斯批准計畫。法塔組織代表團由中央委員會委員阿瑪德（Azzam Al-Ahmad）擔任團長。

哈瑪斯代表團團長是政治局成員哈雅（Khalil al-Hayya）。

透過外交手段結束加薩戰爭的新一波努力促成此一倡議。去年10月7日哈瑪斯史無前例地突襲以色列而引爆這場戰爭。

以色列和黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）脆弱停火協議生效近一週後，美國、埃及、卡達、土耳其引領上述談判工作。

2006年哈瑪斯在巴勒斯坦議會選舉取得巨大勝利後，哈瑪斯戰士將法塔逐出加薩走廊，兩大派系自此激烈敵對。

哈瑪斯2007年從法塔手中奪下加薩的控制權，世俗主義派的法塔運動則控制巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）和遭到以色列占領的約旦河西岸部分地區。

與此同時，醫務人員表示，以色列軍方今天空襲加薩走廊，至少造成14人喪生，其中大部分死於加薩北部邊沿的貝特拉希亞鎮（Beit Lahiya）。而以軍也對加薩南部再度發布撤離令。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

通緝俄羅斯、以色列等國領袖 ICC院長坦言受威脅

北約警告川普：若烏克蘭被迫簽和平協議 習近平更有底氣對台動武

最後通牒！川普要哈瑪斯明年1月前放人質 否則迎「地獄般代價」

停火不到48小時就破功 以黎互控違反協議 美、法憂心

相關新聞

巴勒斯坦兩大敵對派系哈瑪斯、法塔修好 同意戰後共治加薩

雙方談判人員今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯領導的法塔組織已經同意，創設一個委員會...

敘利亞內戰…義憂再現2015年難民潮 當年德收留百萬難民

敘利亞內戰加劇，政府軍近日首度失守第二大城；義大利外長塔加尼(Antonio Tajani)警告，敘利亞正面臨新一波難民...

以黎停火恐破裂？以色列違規52次遭法警告 真主黨射飛彈報復

以色列與真主黨繼上周達成停火協議並於11月27日生效後，雙方屢次互控違反協議，以色列更違規達52次；對此，真主黨2日首度...

最後通牒！川普要哈瑪斯明年1月前放人質 否則迎「地獄般代價」

繼以色列國防軍證實美以雙國籍士兵諾特拉（Orna Neutra）遭哈瑪斯殺害後，美國候任總統川普2日發出嚴厲警告，要求哈...

以色列被控違反停火致黎巴嫩2死 真主黨發射2枚拋射物

以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨之間的停火協議看似愈來愈脆弱不堪，黎巴嫩當局表示，以色列今天空襲黎國南部造成至少2死，以軍則...

以黎簽訂停火協議 以色列人不敢返國

以色列與黎巴嫩，誰是破壞和平的兇手？近來以黎簽訂停火協議，但傷亡較少的以色列人卻不敢回去，反而是大量傷亡的黎巴嫩民眾急著回家重建家園。以色列與真主黨從去年衝突至今，導致至少3768人死亡，但以色列方僅有45人死亡，雙方目前雖簽訂停戰協議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。