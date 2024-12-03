伊拉克燃油走私網絡 為伊朗及其代理人年賺10億美元

5名知情人士告訴路透社，自伊拉克總理蘇達尼2022年上任以來，一個複雜的燃料油走私網絡在伊拉克蓬勃發展。部分專家認為，該網絡每年至少為伊朗及其代理人賺取10億美元。

路透社報導，5名知情人士和3份西方情報報告指出，該行動利用伊拉克政府以高額補貼向瀝青廠分配燃料油的政策，涉及伊拉克、伊朗和波斯灣國家的公司、團體和個人網絡。

3份西方情報中，兩份是今年8月的報告，一份未註明。

其中兩名消息人士指出，根據該計畫，包括高硫燃料油（HSFO）在內，每月有50萬至75萬公噸重油（HFO）從這些瀝青廠運出並出口，相當於340萬至500萬桶石油，其中大部分運往亞洲。

自蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）上台以來的燃料油走私規模，以及伊拉克境內多個實體參與非法貿易的狀況，先前從未有過報導。

路透社請伊朗和伊拉克官員對調查結果發表評論，但都未獲得回應。

伊朗將其鄰國和盟友伊拉克視為經濟的肺，透過其支持的強大什葉派民兵和政黨，在伊拉克發揮可觀的軍事、政治和經濟影響力。伊拉克和美國官員表示，伊朗還透過出口，從伊拉克取得強勢貨幣，並透過其銀行體系規避美國制裁。

巴格達多年來一直在身為華盛頓和德黑蘭盟友的角色間小心保持平衡，但在美國總統當選人川普預料將對伊朗試圖規避美國制裁一事採取強硬立場的情況下，伊朗在鄰國伊拉克的活動勢必會越來越受檢視。

5名不願透露姓名的消息人士表示，燃料油從伊拉克運出的兩條主要路線中，其中一條是將其與來自伊朗的類似產品混合，冒充純伊拉克產品，來幫德黑蘭規避美國對能源出口的嚴厲制裁。

另一種涉及使用偽造文件掩蓋來源，來出口原本用於補貼計畫的燃油。

3名消息人士根據對交易量和相對價格的假設，估算兩條路線的收入，約有每年10億到30多億美元不等。