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以黎停火恐破裂？以色列違規52次遭法警告 真主黨射飛彈報復

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為無人機2日俯瞰以色列與黎巴嫩交界處在停火後的狀況。路透
圖為無人機2日俯瞰以色列與黎巴嫩交界處在停火後的狀況。路透

以色列真主黨繼上周達成停火協議並於11月27日生效後，雙方屢次互控違反協議，以色列更違規達52次；對此，真主黨2日首度在停火後開火，以色列則回以空襲，造成至少10人死亡、3人受傷，這是雙方停火以來最致命的一次行動，拜登政府已經私下向以色列表達憂心協議破裂。

路透報導，真主黨日前稱以色列多次違反協議，遂發射飛彈攻擊位於以黎交界的舍巴農場（Shebaa Farms），這是雙方停火以來首次。作為回應，以色列空襲黎巴嫩南部兩座村莊，塔盧薩（Talousa）與哈里斯（Haris），造成停火後最致命的一次行動。

衛報引述以色列媒體報導，稱停火以來，截至12月1日，負責監督的法國已經52次指責以色列違反協議。

對此，美國白宮發言人科比2日表示，停火後零星交戰是預料之中，不過Axios報導，拜登政府已經私下向以色列表達擔憂協議破裂。一名美國官員透露，「以色列人最近幾天一直在玩火。」

紐約時報描述，至少目前看來，協議基本上有效，雙方都無意重返戰爭。尤其以色列希望將精力集中在加薩和地區宿敵伊朗，不過以方也擔心真主黨利用停火緩慢重建軍隊，因此出現敦促對真主黨襲擊做出強力回應的聲音。

以色列總理內唐亞胡表示，真主黨「嚴重違反」協議，但也暗示不會放棄執行停火。

以色列 內唐亞胡 拜登 真主黨 黎巴嫩

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