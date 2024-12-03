最後通牒！川普要哈瑪斯明年1月前放人質 否則迎「地獄般代價」
繼以色列國防軍證實美以雙國籍士兵諾特拉（Orna Neutra）遭哈瑪斯殺害後，美國候任總統川普2日發出嚴厲警告，要求哈瑪斯在他明年1月上任前釋放被俘虜在加薩的人質，否則「將面臨慘痛代價」。
以色列新消息報（Yedioth Ahronoth）電子媒體Ynet News報導，川普在自家平台Truth Social表示，各界談論人質遭暴力、非人道扣押都只是空談，毫無行動。
川普說，以這篇聲明作為警告，「如果在2025年1月20日前，我宣誓就職美國總統前，人質尚未被釋放，中東將面臨地獄般慘烈代價，策畫這些針對人類暴行者，會受到美國史上最嚴厲的懲罰，立即釋放人質！」
紐約時報報導，去年10月7日哈瑪斯跨境襲擊以色列時，21歲諾特拉正在以色列服兵役，他遭到殺害；他的父母一直是相當受矚目的人質家屬，曾經在共和黨全代會上發表演說。
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