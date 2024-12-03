以色列被控違反停火致黎巴嫩2死 真主黨發射2枚拋射物

中央社／ 貝魯特2日綜合外電報導

以色列黎巴嫩武裝團體真主黨之間的停火協議看似愈來愈脆弱不堪，黎巴嫩當局表示，以色列今天空襲黎國南部造成至少2死，以軍則指控真主黨朝以國北部發射2枚拋射物。

路透社報導，這份11月27日凌晨生效的停火，終結以色列及真主黨（Hezbollah）長逾1年的戰鬥。協議明定以色列不會對黎巴嫩平民及軍隊等採取攻擊性的軍事行動，黎巴嫩則會防止包括真主黨在內的武裝團體對以色列採取行動。

黎巴嫩與以色列已互控對方違反停火，今天黎巴嫩則表示，以方違反停火致人於死，導致馬爾佳庸（Marjayoun）、納巴蒂葉（Nabatieh）各有1人喪命。

以色列軍方未立即回應關於這2地事件的提問。

黎巴嫩軍方則說，以色列無人機襲擊黎巴嫩東北部靠近敘利亞邊界的1輛軍用推土機，導致1名士兵受傷。

另據法新社報導，以色列軍方表示，真主黨今天朝以國北部發射2枚拋射物，為上週停火生效以來首見；拋射物落在空曠區域，未傳人員受傷。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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