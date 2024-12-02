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以黎簽訂停火協議 以色列人不敢返國

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以黎停戰協議中，反而是損失較少的以色列人對停戰協議最持懷疑態度。（中央社示意圖）
以黎停戰協議中，反而是損失較少的以色列人對停戰協議最持懷疑態度。（中央社示意圖）

以色列黎巴嫩，誰是破壞和平的兇手？近來以黎簽訂停火協議，但傷亡較少的以色列人卻不敢回去，反而是大量傷亡的黎巴嫩民眾急著回家重建家園。以色列與真主黨從去年衝突至今，導致至少3768人死亡，但以色列方僅有45人死亡，雙方目前雖簽訂停戰協議。

不信真主黨善罷甘休

根據《美聯社》報導，以色列北部屯墾的民眾史威特藍受訪時表示，停火協議根本就是一張紙，以目前的局勢來說，根本不會鼓勵家人回國，對停火協議抱持懷疑態度。但邊境的另一邊，黎巴嫩民眾卻急著回家，希望能儘快重建家園。

許多以色列民眾擔心，兩國邊境之間沒有聯合國維和部隊駐守，恐讓停火協議無法維持，至少有4.5萬民以色列人因以色列與真主黨衝突撤離北方。永久停火協議的前60天階段，真主黨被要求移除過去部署的武器庫，讓黎巴嫩軍隊進駐。

損失較少卻更害怕

《美聯社》提到，以色列政府在加薩造成至少4.4萬人死亡，以軍的目標是消滅哈瑪斯，但在黎巴嫩，以色列的目標是將真主黨驅離邊境，如此的落差也引發以色列國內輿論不滿，民眾希望擴大對真主黨的掃蕩，讓北部居民更安心。

不過《路透社》提到，以色列與真主黨的衝突造成3768人死亡、15699人受傷，其中真主黨的人數約2450人，而真主黨僅造成以色列45位平民死亡。黎巴嫩的光是房屋損失高達28億美元、9.9萬戶房屋遭到摧毀，以色列則是10億美元。

黎巴嫩則有88.6萬人流離失所，今年經濟成長率恐因戰爭從0.9%變成-5.7%，以色列卻仍可維持3.8%的正成長，雙方損失的差距相當懸殊。

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