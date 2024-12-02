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敘利亞內戰爆發後首失守阿勒坡 總統向盟友求援

中央社／ 貝魯特1日綜合外電報導

觀察團體表示，敘利亞反抗軍閃電奇襲，導致政府軍自內戰爆發以來首度失守第2大城阿勒坡之後，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德今天尋求盟友支持。

法新社報導，敘利亞境內伊斯蘭主義分子主導的反政府勢力聯盟11月27日突襲伊朗和俄羅斯支持的政府軍。同一天，以色列和伊朗撐腰的黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）歷經兩個月全面戰爭後，達成了脆弱的停火協議。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）主任拉曼（Rami Abdel Rahman）告訴法新社，伊斯蘭主義武裝團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）及其盟友現已「控制阿勒坡市（Aleppo），除了庫德族部隊掌控的街區」。

他說，這是自10多年前內戰爆發以來，阿勒坡首次「脫離敘利亞政府軍的控制」。

根據伊朗官方媒體，伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）今天前往大馬士革會見阿塞德（Bashar al-Assad），並在出發前表示，德黑蘭將「堅定支持敘利亞政府和軍隊」。

會談後，阿塞德強調「在因應外國撐腰恐怖攻擊方面，獲盟友和朋友支持的重要性」。

阿拉奇今晚抵達安卡拉（Ankara），預定明天拜會土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan），之後與土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會談。

伊朗 外交部 敘利亞

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