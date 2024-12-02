新加坡官員赴埃及出席會議 盼助加薩人道救援與重建

新加坡武裝部隊今年上半年在加薩空投物資。新加坡外交部表示，總理公署部長孟理齊今天赴埃及出席開羅部長級會議期間，聚焦加薩地區人道救援工作，並商討初步重建計畫。

新加坡外交部發布新聞稿表示，總理公署部長兼教育部與外交部第二部長孟理齊（Maliki Osman）今天前往埃及出席開羅部長級會議，商討加薩（Gaza）地區的人道援助等工作。

會議由埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）共同主持，討論加薩地區面臨的人道需求和初步重建計畫，並聚焦國際社會如何給予支持。

孟理齊出席開羅部長級會議期間，將與多名代表團成員進行雙邊會晤，並會見旅居開羅的新加坡學生。隨行的還有外交部官員。

聯合早報報導，新加坡文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝昨天出席出席新加坡仁心組織（Humanity Matters）與全福基金會（Rahmatan LilAlamin Foundation）組織的人道物資打包活動。

活動上，跨信仰組織將籌得逾53萬元新幣交給全福基金會，支持他們為加薩難民提供人道援助。唐振輝表示，欣慰看到來自不同背景的宗教社群和民眾，為了人道主義信念攜手合作，除了捐贈、打包和空投物資外，新加坡還有更多援助計畫。

新加坡武裝部隊今年上半年在加薩空投物資，由運輸機執行任務。當時國防部長黃永宏在臉書發文指出，希望這些人道物資能救濟許多家庭。黃永宏5月訪問約旦時，向約旦感謝協助空投物資作業，並和軍方相關人士討論區域安全態勢。