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以色列加薩過境關卡太艱險 UN車隊暫停運送物資

中央社／ 加薩1日綜合外電報導

負責巴勒斯坦難民救濟任務的聯合國機構主管今天表示，以色列和加薩之間的克瑞沙洛（Kerem Shalom）過境關卡變得「太過艱險」之後，他們已暫停經由此處運送救援物資。

法新社報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在社群平台X貼文指出：「進出這個邊界關卡的道路，幾個月以來一直不安全。11月16日有一個大型救援車隊遭武裝團體行竊。」

他又說：「昨天，我們試著讓幾輛糧食卡車走同一條路線。但全被搶了。」他警告說，加薩（Gaza）斷糧挨餓的情況正「迅速加劇」之中。

拉扎里尼列舉原因說明人道救援作業如何變得「毫無必要的太過艱險」，包括「持續進行的圍困行動、以色列當局的阻礙、限制援助數量的政治決定、援助路線上缺乏安全，以及當地警察成為（攻擊）目標」。

聯合國上月29日曾警告，加薩已陷入無政府狀態，公共秩序盪然無存，飢餓加劇、搶劫猖獗，避難所內的強暴案件不斷增加。

巴勒斯坦 聯合國 難民

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