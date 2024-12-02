敘利亞內戰告急！中東衝突持續惡化 俄敘聯軍狂轟反抗軍 伊朗承諾相助

敘利亞軍方12月1日向西北地區派遣增援部隊，以及聯合俄羅斯援軍發動空襲，試圖擊退占領最大城阿勒坡的反抗軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）；同時盟邦伊朗承諾協助敘利亞政府應對這場突如其來的閃電戰，麻煩的是，伊朗及其代理組織和俄羅斯目前也忙於自己的戰爭。

美聯社報導，伊朗一直是敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）在這場長期內戰中的關鍵政治和軍事盟友，但目前尚不清楚德黑蘭將如何在最新衝突中支持大馬士革，這波敘國內戰從11月27日起迅速加劇。英國廣播公司（BBC）分析指出，這項戰事證明從以哈戰爭外溢的中東衝突繼續惡化中。

根據阿薩德辦公室聲明，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）訪問大馬士革期間向敘利亞領導人保證，德黑蘭已準備好支持敘國政府反攻；包括約旦、阿拉伯聯合大公國在內的領導人也致電阿薩德表達聲援。

由伊斯蘭激進組織「沙姆解放組織」領導的反抗軍於當日對阿勒坡和伊德利布（Idlib）附近地區發動雙線攻擊，隨後向鄰近的哈馬（Hama）推進。阿勒坡是敘利亞第二大城，伊德利布位於敘利亞與土耳其交界，同時連接首都大馬士革與阿勒坡，具有重要戰略意義。

總部在英國的反對派戰爭監測機構「敘利亞人權觀察組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，政府軍12月1日在哈馬北部建立一條「強大的防禦線」，試圖阻止反抗軍攻勢。

另外，路透報導，俄羅斯與敘利亞戰機12月1日狂轟伊德利布和阿勒坡；美聯社指出，在反對派控制地區運作的敘利亞民防組織報告，政府軍空襲造成至少25人死亡，其中14名是婦孺。敘利亞國家電視台聲稱政府軍在過去三天內殺死了近1000名叛亂分子，但沒有提供證據或細節。

根據美聯社，反抗軍在11月30日攻占阿勒坡大部分地區，而敘利亞水資源部長卡坦（Moataz Qattan）向親政府電台「Sham FM」表示，反抗軍還奪取城市的主要供水泵站，該泵站已停止運作。

路透描述，伊德利布也完全落入反抗軍手中。

反抗軍宣告要一路推進大馬士革，但敘利亞首都的生活仍然正常，沒有恐慌的跡象。然而，在阿勒坡東南部，大量逃難平民導致出城主要道路擁堵，該地區的加油站燃料短缺。

美聯社報導，美國國家安全顧問蘇利文在美國有線電視新聞網（CNN）節目國情咨文（State of the Union）表示，美國正密切關注事態發展。敘利亞東北部約有900名美軍，他們的任務是防止極端主義伊斯蘭國組織捲土重來，不過這支軍隊距離目前敘國政府軍與反抗軍對抗地點很遙遠。