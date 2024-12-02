敘利亞民兵 攻下第2大城阿勒坡機場

「敘利亞人權瞭望台組織」十一月卅日表示，敘國民兵已攻占第二大城阿勒坡的國際機場，並連下兩個省的幾十座城鎮。路透十二月一日則引述敘利亞軍方消息人士報導，敘國總統阿塞德盟友俄羅斯和敘國軍機當天聯手空襲民兵占據的敘國伊德利布市。

白宮國安會發言人塞維特聲明，阿塞德政府對俄國和伊朗的依賴，還有拒絕推動聯合國安理會的二○一五年和平進程，才導致當前敘國情勢。伊拉克總理蘇達尼對阿塞德說，敘國安全對中東地區安全穩定很重要。

敘國官方媒體十二月一日則報導，阿塞德矢言擊敗叛亂分子。伊朗外交部發言人巴格赫里聲明，外長阿拉奇同日將赴敘國與敘國當局會談。巴格赫里並強烈譴責民兵攻擊伊朗駐阿勒坡領事館。俄國外長拉夫羅夫也分別和敘國和土耳其外長通話，強調必須採取聯合行動穩定情勢。

由伊斯蘭武裝團體沙姆解放組織（ＨＴＳ）為首的民兵上周突發動大規模攻擊，除攻入並控制幾乎全部的阿勒坡市，還在伊德利布省及哈瑪省推進，迫使敘國政府軍重新部署，對阿塞德政權造成嚴重挑戰，這幾日的戰事已使至少三百廿七人喪生，死者大多是戰鬥人員。

俄國國防部表示，為支援敘軍，俄國空軍已轟炸ＨＴＳ。前述消息人士也說，俄機十一月卅日和十二月一日兩天密集轟炸敘北民兵。敘北的伊德利布市位於土敘邊界，在兩國邊境約有四百萬人住在臨時搭建的帳篷及住所。

敘國軍方和俄方則聲稱十二月一日的空襲目標是民兵藏身之處，並否認攻擊平民。現場搜救人員說，空襲造成伊德利布市至少四人死亡、多人受傷。俄敘軍機十一月卅日的空襲則鎖定伊德利布省其他城鎮。

ＨＴＳ曾經被稱為努斯拉陣線，美俄土等國均認定其為恐怖組織。自敘國二○一一年爆發內戰起，已經釀成數十萬人罹難、數百萬人無家可歸，至今仍未正式結束。在俄國支援下，阿勒坡自二○一六年以來由政府控制。