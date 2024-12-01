以色列、真主黨停火生效！邊境相對平靜 卻仍有當地居民不願回家

以色列和黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）之間停火協議已經生效，以國邊境城鎮基耶施摩納也已相對平靜，但當地居民雷瓦奇表示，她此刻還不會回去。

法新社報導，57歲的雷瓦奇（Rakhel Revach）在短暫返回基耶施摩納（Kiryat Shmona）取走個人物品時表示：「為什麼我不回來居住？因為我想要全然安全地回來。」

她說：「只要不是全然安全，仍聽到轟隆聲，並看到（黎巴嫩）那邊還有軍隊，我就不願意回家。」

以色列和真主黨之間停火協議於11月27日上午生效，這項協議旨在結束一年多來雙方跨境交火，以及為期兩個月的全面性戰爭。

儘管黎巴嫩流離失所的近90萬民眾中，有許多人已匆匆趕回家園；但以色列方面的6萬離家民眾中，仍有許多人不願意回家。

雷瓦奇說，返回基耶施摩納生活會很困難，「這裡沒有基礎設施、沒有教育、沒有工作，什麼都沒有。」

基耶施摩納距離黎巴嫩邊境僅兩公里，在戰爭期間曾一再遭到火箭的攻擊。