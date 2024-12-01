快訊

張景嵐認愛星二代2年 戀愛細節、結婚時間點全說了

跑車總價破2億！4輛超跑於奧地利山路連環撞 英媒曝「今年最貴車禍」

以色列、真主黨停火生效！邊境相對平靜 卻仍有當地居民不願回家

中央社／ 以色列基耶施摩納1日綜合外電報導
以色列和黎巴嫩民兵組織真主黨之間停火協議已經生效，以國邊境城鎮基耶施摩納也已相對平靜，但仍有當地居民表示不願意回家。圖為11月27日，以色列軍車經過基耶施摩納市。美聯社
以色列和黎巴嫩民兵組織真主黨之間停火協議已經生效，以國邊境城鎮基耶施摩納也已相對平靜，但仍有當地居民表示不願意回家。圖為11月27日，以色列軍車經過基耶施摩納市。美聯社

以色列黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）之間停火協議已經生效，以國邊境城鎮基耶施摩納也已相對平靜，但當地居民雷瓦奇表示，她此刻還不會回去。

法新社報導，57歲的雷瓦奇（Rakhel Revach）在短暫返回基耶施摩納（Kiryat Shmona）取走個人物品時表示：「為什麼我不回來居住？因為我想要全然安全地回來。」

她說：「只要不是全然安全，仍聽到轟隆聲，並看到（黎巴嫩）那邊還有軍隊，我就不願意回家。」

以色列和真主黨之間停火協議於11月27日上午生效，這項協議旨在結束一年多來雙方跨境交火，以及為期兩個月的全面性戰爭

儘管黎巴嫩流離失所的近90萬民眾中，有許多人已匆匆趕回家園；但以色列方面的6萬離家民眾中，仍有許多人不願意回家。

雷瓦奇說，返回基耶施摩納生活會很困難，「這裡沒有基礎設施、沒有教育、沒有工作，什麼都沒有。」

基耶施摩納距離黎巴嫩邊境僅兩公里，在戰爭期間曾一再遭到火箭的攻擊。

以色列 戰爭 真主黨 黎巴嫩

延伸閱讀

加薩2人道員工罹難！以色列指控1人為「恐怖分子」家屬喊冤：扯謊

停火協議才生效 以偵查到軍事行動攻擊真主黨軍備

停火不到48小時就破功 以黎互控違反協議 美、法憂心

停火不到48小時破功！以色列空襲真主黨火箭庫 互控違反協議

相關新聞

以色列、真主黨停火生效！邊境相對平靜 卻仍有當地居民不願回家

以色列和黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）之間停火協議已經生效，以國邊境城鎮基耶施摩納也已相對平靜，但當地居民雷...

世界中央廚房稱3名雇員遇難 暫停加薩援助任務

美國非政府組織世界中央廚房今天表示他們已「暫停在加薩的援助任務」，主因以色列空襲行動造成他們3名雇員喪生，其中1人更遭以...

哈瑪斯釋新影片 加薩人質求川普勿重蹈拜登覆轍

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）旗下武裝團體今天公布最新影片，當中1名自2023年10月7日遭擄至今的以色...

加薩2人道員工罹難！以色列指控1人為「恐怖分子」家屬喊冤：扯謊

兩名分別隸屬人道組織「世界中央廚房」及「救助兒童會」的員工，11月30日在加薩遭遇以色列空襲喪生，其中一人被以色列國防軍...

無視停火命令…巴基斯坦伊斯蘭教派再起衝突 增至124死

巴基斯坦地方官員今天表示，伊斯蘭遜尼派和什葉派無視當局數次下達的停火命令，再度於西北部發生衝突、造成13人死亡。這場教派...

反抗軍再起恐重燃內戰 敘利亞最新情勢一次看

敘利亞反抗軍近日發起近年對政府軍最大一波攻勢，打進第2大城阿勒坡市，撼動大馬士革政府及其背後的俄國、伊朗，也引發外界擔心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。