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世界中央廚房稱3名雇員遇難 暫停加薩援助任務

中央社／ 開羅30日綜合外電報導
美國非政府組織世界中央廚房今天表示他們已「暫停在加薩的援助任務」。(路透)
美國非政府組織世界中央廚房今天表示他們已「暫停在加薩的援助任務」。(路透)

美國非政府組織世界中央廚房今天表示他們已「暫停在加薩的援助任務」，主因以色列空襲行動造成他們3名雇員喪生，其中1人更遭以軍直指涉及哈瑪斯去年10月7日的攻擊行動。

綜合法新社與路透社報導，加薩（Gaza）民防機關發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）今天稍早表示，南部主要城市甘尤尼斯（Khan Yunis）受到攻擊，有5人死亡，其中包括「世界中央廚房（World Central Kitchen,WCK）的3名雇員」 。

他說：「這3人都替世界中央廚房工作，他們在甘尤尼斯駕駛一輛世界中央廚房吉普車時被攻擊。」他補充說，這輛車上「有清楚的（世界中央廚房）標誌」。

世界中央廚房在社群媒體X發布的聲明表示：「我們傷心地告訴大家，1輛載有同事的車輛在加薩遭以色列空襲。」聲明還說，世界中央廚房並不知道有雇員涉及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日的攻擊行動。

世界中央廚房表示，它已暫停加薩援助任務，同時表示手邊的資訊並不完整，正加快腳步尋求更多細節。

以色列軍隊先前表示，他們在甘尤尼斯的襲擊行動鎖定「1輛沒有標誌的民車，而這輛車在路線上的行動並非協調用來運輸援助物資」。

世界中央廚房今天晚上表示：「車內3人是我們的雇員。」

它在聲明中說這輛車沒有世界中央廚房的標誌，這與巴薩爾先前的說法相矛盾。

以軍稱其中一名死者去年10月參與對以色列南部尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz）的攻擊並已受到監視，但以方並未提供任何證據。

路透社無法獨立核實上述說法。

這名男子的家屬則批以色列欲以不實指控，替這起非法殺戮行為合理化。他們說，過世的蓋代赫（AhedAzmi Qdeih）是畢生致力於慈善工作的工程師。

哈瑪斯沒有立即發表評論。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 廚房

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