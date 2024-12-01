哈瑪斯釋新影片 加薩人質求川普勿重蹈拜登覆轍

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）旗下武裝團體今天公布最新影片，當中1名自2023年10月7日遭擄至今的以色列裔美籍人質懇求美國總統當選人川普協助他獲釋。

綜合法新社和路透社報導，影片顯示，20歲的亞歷山大（Edan Alexander）臉色蒼白，在漆黑空間中倚靠牆邊坐著，他說出自己的身分，並以英語和希伯來語向家人、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和川普喊話。目前還不清楚他的聲明是否是由綁匪所寫。

他並呼籲以色列人向政府施壓，協助在10月7日遭擄的人質獲釋。

影片拍攝日期無法核實，但美國有線電視新聞網（CNN）點出，影片中的亞歷山大已知道川普當選下任美國總統，並呼籲川普利用美國影響力將人質帶回家。他同時批評拜登政府說：「請不要犯下拜登一直以來所犯的錯誤。」

尼坦雅胡形容釋出這支影片是「殘忍的心理戰」。

在美國，白宮國家安全會議（National SecurityCouncil）發言人塞維特（Sean Savett）稱這支影片「讓各方再度看到哈瑪斯的恐怖」。

他發布聲明指出：「如果哈瑪斯同意釋放人質…加薩（Gaza）戰爭明天就可以落幕，加薩人的苦難也可以結束。」

哈瑪斯去年10月7日在以色列南部擄走251名人質，部分已遇害身亡。

去年11月以哈短暫休兵時，哈瑪斯釋放80名以色列人質和25名多為泰籍的農工，以色列則是釋放境內關押的240名巴勒斯坦囚犯當作交換條件。

目前仍被監禁在加薩且還活著的外籍和以色列籍人質，大約有101人。

今天的影片是由哈瑪斯旗下的武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）公布。11月稍早，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian IslamicJihad）公布了另一名人質的片段。