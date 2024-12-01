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加薩2人道員工罹難！以色列指控1人為「恐怖分子」家屬喊冤：扯謊

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加薩2人道員工罹難！以色列指控1人為「恐怖分子」家屬喊冤：扯謊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列11月30日空襲加薩南部汗尤尼斯，一名受傷兒童被緊急送到附近醫院。美聯社
以色列11月30日空襲加薩南部汗尤尼斯，一名受傷兒童被緊急送到附近醫院。美聯社

兩名分別隸屬人道組織「世界中央廚房」及「救助兒童會」的員工，11月30日在加薩遭遇以色列空襲喪生，其中一人被以色列國防軍指控是哈瑪斯武裝分子，曾參與去年跨境突襲以色列行動；世界中央廚房宣布暫停在加薩援助工作。

路透報導，世界中央廚房員工科達伊（Ahed Azmi Qdeih）11月30日在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）乘坐車輛遭以軍空襲身亡，他被指控去年參與哈瑪斯襲擊以色列南部尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz），以軍表示握有監視器畫面，但並未出示任何證據。

科達伊家屬出面喊冤，指控以軍為了正當化非法殺人說謊，且表示科達伊是一名工程人員，畢生致力慈善公益工作。

世界中央廚房已經證實空襲釀員工死亡，但表示對於所謂科達伊參與去年10月7日襲擊以色列行動之事並不知情。世界中央廚房已暫停在加薩的運作，並補充稱，由於資訊不完整，正在緊急尋求更多細節。根據巴勒斯坦官方通訊社WAFA報導，空襲導致該組織的三名員工死亡，醫護人員則表示，總共有五人喪生。

11月30日稍晚，國際援助組織救助兒童會（Save the Children）聲明表示，一名39歲員工阿爾-卡迪（Ahmad Faisal Isleem Al-Qadi）在汗尤尼斯的一次空襲中喪生。

目前尚不清楚世界中央廚房及救助兒童會的兩名死者是否在同一次空襲中喪生。以色列尚未立即對救助兒童會的聲明發表評論。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 空襲 醫護人員

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