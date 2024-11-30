無視停火命令…巴基斯坦伊斯蘭教派再起衝突 增至124死

中央社／ 巴基斯坦白夏瓦30日綜合外電報導
巴基斯坦伊斯蘭遜尼派和什葉派最近一波暴力衝突始於本月21日，當時有2支在警方護送下的什葉派穆斯林車隊分別遭到伏擊，造成至少43人喪生。圖／美聯社
巴基斯坦伊斯蘭遜尼派和什葉派最近一波暴力衝突始於本月21日，當時有2支在警方護送下的什葉派穆斯林車隊分別遭到伏擊，造成至少43人喪生。圖／美聯社

巴基斯坦地方官員今天表示，伊斯蘭遜尼派什葉派無視當局數次下達的停火命令，再度於西北部發生衝突、造成13人死亡。這場教派衝突目前已奪走124條人命。

法新社報導，巴基斯坦是遜尼派穆斯林占多數的國家，但在靠近阿富汗邊境的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）庫藍特區（Kurram）擁有大量什葉派穆斯林，兩派人馬的衝突已持續數十年之久。

最近一波暴力衝突始於本月21日，當時有2支在警方護送下的什葉派穆斯林車隊分別遭到伏擊，造成至少43人喪生。

在這之後的10天內，雙方動用輕型和重型武器交戰，使當地陷入癱瘓，包括主要道路被封閉、手機服務也遭中斷，死亡人數急劇上升。

庫藍當地政府官員今天表示，加上過去2天新增13死，死亡總人數已來到124人。

該名官員指出，13名死者分別是2名遜尼派和11名什葉派穆斯林。此外，在今天早上仍持續進行的戰鬥中，有超過50人受傷。

這位要求匿名的官員告訴法新社：「雙方嚴重缺乏互信，而且不願意遵守政府的停火命令。警方報告指出，許多人想要逃離該地區，卻因為安全情勢持續惡化而無法離開。」

開柏普赫圖赫瓦省政府上週末宣布一項為期7天的停火協議，但遭到忽視，當局又在27日促成一項停火10天的休戰令，仍未能阻止兩派人馬交戰。

什葉派 巴基斯坦 穆斯林 遜尼派

延伸閱讀

澤倫斯基首度曝停火條件！讓現有領土「獲北約保護」就結束熱戰

中東停火破功 航商將續繞好望角…貨櫃三雄看旺

停火不到48小時破功！以色列空襲真主黨火箭庫 互控違反協議

以軍稱偵測到真主黨活動 雙方停火後首次空襲黎巴嫩

相關新聞

無視停火命令…巴基斯坦伊斯蘭教派再起衝突 增至124死

巴基斯坦地方官員今天表示，伊斯蘭遜尼派和什葉派無視當局數次下達的停火命令，再度於西北部發生衝突、造成13人死亡。這場教派...

反抗軍再起恐重燃內戰 敘利亞最新情勢一次看

敘利亞反抗軍近日發起近年對政府軍最大一波攻勢，打進第2大城阿勒坡市，撼動大馬士革政府及其背後的俄國、伊朗，也引發外界擔心...

8年來首次！敘利亞反抗軍攻入第二大城 機場、公路關閉急等俄國軍援

敘利亞反抗軍29日攻入該國第二大城阿勒坡與政府軍爆發衝突，是自2016年以來首次，而該衝突已造成逾277人死亡；敘利亞政...

停火協議才生效 以偵查到軍事行動攻擊真主黨軍備

武裝組織真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）今天矢言「高度」配合黎巴嫩軍方，以執行2天前與以色列停火協議的條款，以...

停火協議隔天 以軍空襲黎巴嫩

以軍廿八日聲稱，發現黎巴嫩真主黨「恐怖分子」在一處火箭貯存設施的活動後，派戰機攻擊黎南。這是以色列與真主黨自廿七日起停火...

伊朗警告恐取消發展核武禁令 以色列：盡全力因應

伊朗外交首長警告西方若再度施以制裁，伊朗可能取消發展核子武器的禁令後，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanya...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。