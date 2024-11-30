反抗軍再起恐重燃內戰 敘利亞最新情勢一次看

敘利亞反抗軍近日發起近年對政府軍最大一波攻勢，打進第2大城阿勒坡市，撼動大馬士革政府及其背後的俄國、伊朗，也引發外界擔心平息多時的敘國內戰再次重燃。

華爾街日報指出，伊斯蘭武裝分子為首的反抗軍兩天前從他們控制的敘國西北部發動閃電突襲，如今已打進阿勒坡（Aleppo）市。忠於敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府的部隊8年前才好不容易經長期包圍後，收復阿勒坡。

● 區域衝突方興未艾

反抗軍這次攻勢讓近年敘利亞內部的均勢再度產生重大變化，之前敘國內戰曾讓美國、土耳其、以色列和諸多其他外部勢力捲入。

反抗軍攻勢再起之際，適逢國際情勢詭譎多變。阿塞德背後撐腰的盟邦自顧不暇，像俄國忙於對烏克蘭用兵，伊朗則在以色列對黎巴嫩作戰中遭削弱。此外，美國即將由前總統川普回鍋，他第一任期間對伊朗政治施壓，並空襲敘利亞政府軍目標。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）表示，最近幾天敘國西北的阿勒坡與伊德利布兩省至少發生125起砲擊、空襲和其他攻擊事件，27到28日兩天平民12死亡，當中含4名兒童，另有46人受傷。

國際危機組織（ICG）高級顧問達琳（DareenKhalifa）表示，俄烏與中東等全球地緣事態，是讓反抗軍決定此時發動進攻的一大關鍵，「某種意義上，這是場完美風暴，（反抗軍）此時不做更待何時？」

紐約時報彙整這波敘利亞內部最新衝突相關重點。

● 反抗軍是哪些人

這次攻勢將各反叛勢力再次集結。受阿拉伯之春示威潮及對政府不滿的影響，2011年各路反抗軍為推翻阿塞德政府引爆敘利亞內戰，各路反抗軍一度控制敘國大部分地區。

反抗軍勢力中最大者為沙姆解放組織（HTS），它們過去與蓋達（Al Qaeda）恐怖組織有牽連，敘國西北部反抗軍控制區裡大部分地盤握於它們手中。另據「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for HumanRights）等說法，幾支背後由土耳其扶植的叛軍也參與這次攻勢。

雖然各路反抗軍有阿塞德政府這個共同敵人，但彼此間卻常內訌，削弱面對敘國政府軍時的團結。

● 反抗軍再啟攻勢目的為何

反抗軍戰情室軍事指揮官哈山（HassanAbdulghany）中校在宣布攻勢的影音聲明表示，這次突襲意在阻擋政府軍對反對勢力控制區的空襲和打擊。

● 敘利亞政府的說法

敘利亞官方媒體28日報導，政府軍正抗擊一起「大規模對村、鎮與軍事場址的恐攻」。阿塞德政府表示正與「友軍合作」展開回應，但並未具體說明友軍部隊是誰，僅稱給反叛一方造成重大損失。

● 中東衝突的連動

雖然敘利亞並未直接捲入過去一年攪亂中東的連串衝突，但敘國長年來一直是大國代理人戰爭之地。

以色列多年來，屢以打擊包括真主黨在內各個由伊朗撐腰的武裝勢力為由，對敘利亞發動空襲，無形中也助長哈瑪斯（Hamas）去年10月7日從加薩對以色列發動突擊，進而引爆新一輪以巴衝突。

以色列軍方一向稱空襲敘利亞是為切斷真主黨和伊朗間的武器和情報流通；伊朗長期以來從敘利亞邊境將武器與資金輸往在黎巴嫩的真主黨。今年4月以色列一波空襲中擊毀位於敘利亞首都大馬士革的伊朗使館部分建築，擊斃幾名伊朗高階將領。

伊朗媒體28日報導，一名革命衛隊指揮官於這次敘利亞反抗軍攻勢中陣亡。

● 敘利亞境內當前各方勢力情況

在內戰、各項代理人戰爭和恐怖組織伊斯蘭國（IS）入侵的這十多年內，敘利亞被不同勢力所割據。

阿塞德政府如今控制全國逾60%面積，大多數主要城市都在政府軍手中，然而之前內戰期間反抗軍勢頭最盛、伊斯蘭國橫行敘國部分地區時，阿塞德政府一度失去對國家大部分地區的掌控，劣勢於2015年俄國直接軍事介入助戰後才扭轉。

目前敘利亞仍有大片地方不在政府掌控，包括各路反抗軍盤據的西北部，東北部則主要為美國撐腰的庫德族民兵所把持。

反抗軍控制的西北部包含伊德利布（Idlib）與阿勒坡兩省局部，所轄土地人口達500萬，裡面超過一半是敘國其他地方流離失所的民眾。雖然伊斯蘭國2019年丟失在敘利亞最後一塊立足地，但仍有組織潛伏，隱藏在敘利亞遼闊的沙漠地帶，不時襲擊政府軍和平民。