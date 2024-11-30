8年來首次！敘利亞反抗軍攻入第二大城 機場、公路關閉急等俄國軍援

敘利亞反抗軍29日攻入該國第二大城阿勒坡與政府軍爆發衝突，是自2016年以來首次，而該衝突已造成逾277人死亡；敘利亞政府已緊急關閉阿勒坡機場及主要公路，等待俄羅斯軍援在72小時內抵達。

以伊斯蘭主義激進團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）為首的反抗軍29日對敘利亞西北部阿勒坡市（Aleppo）十多個村鎮發動侵襲，是8年來首次有叛軍殺進這座敘利亞第二大城。

土耳其《安納杜魯通訊社》報導，反抗軍已進入阿勒坡市，網路流傳許多未經證實的照片和影片顯示，街上出現裝甲車和武裝分子。美聯社則報導，有居民稱聽到飛彈襲擊郊區。

路透報導，敘利亞政府30日關閉阿勒坡機場和所有主要聯外道路。兩名敘利亞政府軍消息人士說，俄羅斯已承諾會提供額外軍事援助，希望能在72小時內抵達。

另有3名軍方消息指出，敘利亞政府軍已被指示可能隨時得配合「安全撤離」令指示撤出阿勒坡。

沙姆解放組織表示，這次攻勢是為了反擊俄國與敘利亞政府近幾周打擊反抗軍僅存據點伊德利布，稱目前已占領4個城鎮，其中包括距離阿勒坡市中心5英里的曼蘇拉鎮（al-Mansoura）。

總部在英國的戰事監控團體「敘利亞人權瞭望台組織」表示，衝突已造成277人喪命，包括至少27名平民，死者多半是戰鬥人員，但仍包含反抗軍與政府軍及雙方的結盟團體成員。