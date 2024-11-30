停火協議才生效 以偵查到軍事行動攻擊真主黨軍備
武裝組織真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）今天矢言「高度」配合黎巴嫩軍方，以執行2天前與以色列停火協議的條款，以軍則稱發現軍事活動後，空襲真主黨在黎南的火箭發射器。
法新社報導，卡西姆指出，真主黨準備與黎巴嫩軍方合作，協助黎國建構防禦力量。
以色列軍方則稱，停火協議2天前才生效，但他們在黎巴嫩南部偵測到軍事活動，並攻擊真主黨在這個地區的一個火箭發射器。
以軍發布聲明並播放針對一輛緩慢移動的卡車進行空襲的影片指出，「不久前，黎巴嫩南部發現真主黨攜帶式火箭發射器的恐怖行動和活動。這項威脅在（以色列空軍）一次攻擊中受阻。」
以色列與真主黨在哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列後開始衝突，導致黎巴嫩數千人喪生，以及以色列和黎巴嫩大量人民流離失所，雙方為了終止衝突簽署停火協議，並於27日起生效。
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