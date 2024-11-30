停火協議隔天 以軍空襲黎巴嫩

以軍廿八日聲稱，發現黎巴嫩真主黨「恐怖分子」在一處火箭貯存設施的活動後，派戰機攻擊黎南。這是以色列與真主黨自廿七日起停火後，以軍發動的首場空襲。但真主黨成員與黎國政府軍也指控以方違反以黎停火協議。

而在空襲前幾小時，以軍先朝欲回黎南一座以黎邊境村莊的平民開火，理由是這些「可疑人物」搭車到黎南一些特地區域，違反停火協議。黎巴嫩官媒國家通訊社報導稱，有二人受傷。

真主黨的黎國國會議員費德拉拉也提到，以色列正襲擊返回以黎邊境村莊的黎巴嫩人；黎軍同樣指控以色列數度違反停火協議，除了空襲，還用各種武器攻擊黎國領土。

以黎雙方雖交相指責、各說各話，但費德拉拉強調，真主黨仍會遵守停火協議，除非以色列先動手，真主黨才會自衛。紐約時報廿九日報導稱，該協議生效二天來，相關方似乎大致遵守。

美聯社廿八日報導說，這二起事件令人擔憂美國和法國居間達成的二個月停火協議，該協議規定以軍在六十日內撤離黎南，而且以黎均不得發動攻擊。以色列總理內唐亞胡廿八日也警告真主黨勿違反協議，否則將面臨猛烈戰火。

另外，伊朗外長阿拉奇提醒西方國家，若再以伊朗的核計畫為由實施制裁，那德黑蘭可能取消研發核武的禁令；隨著對伊朗強硬的美國總統當選人川普即將上台，伊朗廿九日也在維也納跟伊核協議其中三個締約方：英、法及德國會談。內唐亞胡則強調，他將盡全力制止伊朗成為擁核國，並為此動用一切資源。

國際原子能總署（IAEA）廿八日則公布機密報告，提到德黑蘭已告知該署，計畫在其濃縮鈾廠增設六千台離心機，並讓更多台安裝好的離心機開始運作。儘管新的離心機規定濃縮鈾純度為百分之五，遠低於伊朗已生產的百分之六十，但純度仍可隨時調整。