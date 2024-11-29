以色列加強轟炸加薩中部 26名巴勒斯坦人命喪空襲

以色列軍方今天加強轟炸加薩走廊（Gaza Strip）中部，戰車也更加深入加薩南北部，醫護人員表示，以軍對加薩各地的空襲，造成至少26名巴勒斯坦人死亡。

路透社報導，以色列在加強空襲加薩的同時，昨天開始實施與黎巴嫩武裝組織「真主黨」（Hezbollah）的停火，停止雙方1年多來的戰鬥。

這讓加薩許多巴勒斯坦人燃起希望，期盼以色列能與統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）達成類似的停火協議。

1名流離失所的加薩婦女赫梅德（Amal Abu Hmeid）說：「我希望會像黎巴嫩那樣停火…我只希望能帶孩子回去看看我的土地、房子，看看他們對我們做了什麼，我想安全地活著。」

哈瑪斯去年10月7日對以色列南部發動致命突襲後，以色列軍方矢言要根除哈瑪斯武裝分子，其行動導致人口230萬的加薩淪為焦土。