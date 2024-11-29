以軍稱偵測到真主黨活動 雙方停火後首次空襲黎巴嫩

中央社／ 貝魯特28日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，以軍偵測到黎巴嫩武裝組織真主黨於1處火箭彈儲存設施的活動後，派戰鬥機朝黎國南部開火。這是以色列與真主黨昨天開始停火後，以軍發動的首場空襲。

美聯社報導，目前尚無以色列空襲釀成傷亡的消息。而幾小時前，以色列軍方另曾宣布朝著試圖返回黎國南部特定區域的民眾開火，宣稱他們違反停火協議，但未說明細節。黎巴嫩國營的國家通訊社（NNA）則報導有2人受傷。

接連發生的這2起事件令人對美國、法國斡旋達成的停火協議感到憂心。

作為真主黨（Hezbollah）盟友的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列並引發加薩戰爭後，真主黨開始對以色列進行低強度攻擊，以支持哈瑪斯。

自今年9月下旬以來，以色列對真主黨發動猛烈空襲，隨後又向黎巴嫩南部派遣地面部隊，進一步加劇中東情勢，昨天以色列和真主黨終於實施停火。

法新社報導，黎巴嫩衛生部今天稍早表示，包括過去2個月的全面戰爭在內，以色列與真主黨對戰1年多以來共造成3961人死亡、1萬6520人受傷。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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