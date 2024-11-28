對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

衛報27日報導，國際刑事法院（ICC）以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由對以色列總理內唐亞胡發出逮捕令，但法國政府聲稱，內唐亞胡擁有豁免權，理由是以國並非ICC成員國。

內唐亞胡內閣同意巴黎支持的以黎停火協議後，法方提出上述主張，跟法方對ICC於2023年對另一位非成員國領導人、俄羅斯總統普亭發出逮捕令的態度形成鮮明對比。

ICC 21日對內唐亞胡與以國前國防部長葛朗特發出逮捕令後，法國最初表明，如果任何一人訪法，就會以ICC創始文件「羅馬規約」簽署國的身分履行義務。但法國外交部27日似乎改變了語氣，宣稱內唐亞胡擁有豁免權，因為以國並非規約的簽署國。

法國聲明指出，「關於給予並非ICC締約方的國家豁免權，一個國家不能以不符合國際法義務的方式採取行動。這種豁免權適用於內唐亞胡總理和相關部長，如果ICC要求我們逮捕與移交他們，也必須考慮」。

美國克利夫蘭州立大學法學院教授史特里奧（Milena Sterio）指出，「法國政府現在有關內唐亞胡的法律立場，跟幾個月前有關普亭的立場不一致」。

史特里奧認為，法國政府此舉，可能是為了維持與以色列政府的工作聯繫，並便繼續在以色列和黎巴嫩真主黨之間調解。