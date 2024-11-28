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斡旋達成對真主黨停火 傳拜登政府仍力推對以軍售

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
儘管美國斡旋達成黎巴嫩真主黨與以色列停火並已生效，一名知情的美國官員今天透露，總統拜登政府正大力推動對以色列一項6億8000萬美元軍售案。圖／歐新社
儘管美國斡旋達成黎巴嫩真主黨與以色列停火並已生效，一名知情的美國官員今天透露，總統拜登政府正大力推動對以色列一項6億8000萬美元軍售案。圖／歐新社

儘管美國斡旋達成黎巴嫩真主黨以色列停火並已生效，一名知情的美國官員今天透露，總統拜登政府正大力推動對以色列一項6億8000萬美元軍售案。

路透社報導，英國「金融時報」（Financial Times）率先披露這項軍售案，根據這名不願具名的官員，這項軍售案內容涵蓋數以千計聯合定向攻擊炸彈（JDAM）、數以百計小口徑炸彈（small-diameterbomb）。

停火協議結束以色列和真主黨（Hezbollah）多年來最多人喪生的對抗，但不到一天後就傳出這項消息。真主黨是伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義政治及軍事組織。

與此同時，以色列仍在加薩走廊（Gaza Strip）與另一夙敵巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）戰鬥。

這是華府繼8月一項200億美元戰鬥噴射機和其他軍事裝備之後，再度對以色列軍售。

路透社6月曾經報導，自從當前的加薩戰爭去年10月爆發以來，以色列最重要盟友和最大武器供應國美國已經對以色列交付超過1萬枚破壞力強大的2000磅炸彈和數千枚地獄火（Hellfire）飛彈。

該名美國官員表示，這項軍售案已經醞釀數月，9月先送國會委員會，再於10月進行審議。

儘管桑德斯（Bernie Sanders）等革新派聯邦參議員提出決議案，以巴勒斯坦面臨令人引以為憂的人道災難為由，阻撓美國出售部分武器給以色列，針對上述軍售案的討論一直持續不斷。

這項決議案上週在參議院遭到封殺，這很可能是總統當選人川普明年1月上任前，擋下任何對以軍售的最後機會。

以色列 拜登 真主黨 美國 軍售

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