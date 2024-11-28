敘利亞反抗軍襲政府軍 攻占阿勒坡省10個地區

敘利亞軍隊與反抗軍消息人士說，盤踞敘利亞北部最後一個根據地的反抗軍，今天對敘利亞軍隊發動大規模攻勢奪取領土。這是反抗軍自2020年以來首次發動這類大規模攻擊行動，攻城掠地。

路透社報導，以武裝團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）為首的反抗軍聯盟旗下戰情室消息人士說，反抗軍在進攻行動中攻占了敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）在西北部阿勒波省（Aleppo）控制的至少10個地區。

這是2020年3月以來，敘利亞反抗軍第一次發動這類攻勢。當年，支持巴夏爾．阿塞德的俄羅斯與力挺反抗軍的土耳其達成停火協議，敘利亞西北部最後一個反抗軍主要據點的戰火暫歇。

政府軍消息人士說，反抗軍推進至距離阿勒坡市郊不到10公里處，距離努布爾（Nubl）和薩羅拉（Zahra）僅數公里。努布爾與薩羅拉是兩座什葉派控制的城鎮，伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在當地部署強大的民兵武力。

他們攻擊阿勒坡以東的奈拉布（Al-Nayrab）機場，而親伊朗的民兵組織在那設有前哨基地。

敘利亞反抗軍表示，這次作戰行動是在回應俄羅斯與敘利亞空軍最近幾週在南部伊德利布省（Idlib Province）地區加強對平民的打擊，並先發制人阻止敘利亞軍隊發動攻擊。敘利亞軍隊正在與反抗軍交戰的前線附近集結。

敘利亞軍方消息人士說，政府軍轟炸反抗軍控制的伊德利布市（Idlib）的附近地區與埃里哈市（Ariha）和沙爾馬達市（Sarmada），還有南部伊德利布省的其他地區。

敘利亞官方媒體沒有報導反抗軍襲擊的消息，但親政府網站表示，政府軍猛烈攻擊沙姆解放組織分子藏身處，擊斃數十人。