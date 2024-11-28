快訊

南韓遇117年來最強降雪！上百航班被取消 癱瘓交通已釀3死

出國旅遊如何確保護照不失竊？專家揭放身上一處最容易被扒走

台中公捷處長性騷遭免職 差2年退休+月薪代價逾千萬元

尼坦雅胡提3原因停火 黎巴嫩真主黨稱戰勝以色列

中央社／ 貝魯特27日綜合外電報導
以色列安全內閣昨天通過與黎巴嫩武裝組織真主黨的停火協議，以色列總理尼坦雅胡表示有3大原因。歐新社
以色列安全內閣昨天通過與黎巴嫩武裝組織真主黨的停火協議，以色列總理尼坦雅胡表示有3大原因。歐新社

以色列安全內閣昨天通過與黎巴嫩武裝組織真主黨的停火協議，以色列總理尼坦雅胡表示有3大原因。真主黨今天宣稱已「戰勝」以色列，麾下戰士也做好應敵準備。

法新社報導，雙方停火協議生效後，真主黨（Hezbollah）首度發出聲明。這個背後有伊朗撐腰的組織表示：「勝利來自全能的神，伴隨正義事業而來。」

聲明還說，真主黨戰士「將隨時做好萬全準備應對以色列敵人的野心及攻擊」，但沒有直接提及休戰或停火協議內容。

以色列和真主黨為了加薩走廊（Gaza Strip）戰事展開一年多的跨境交火後，以方今年9月23日針對真主黨在黎巴嫩的據點發動轟炸行動，之後派出地面部隊。

以色列在衝突中對真主黨造成重大打擊，包括擊斃真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）等高層。

真主黨聲明說，以軍企圖「占領並在任何城鎮建立據點」、阻止真主黨跨境襲擊或「如敵方所願地建立軍事和安全緩衝區」，但以失敗告終。

聲明還說，真主黨戰士目標鎖定以色列「直到侵略行動的最後一天」。

根據停火協議，真主黨必須撤到利塔尼河（LitaniRiver）以北地區，並拆除在黎巴嫩南部的軍事基礎設施。利塔尼河距離以色列邊境約30公里。

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在預錄聲明中表示，現在與真主黨停火有「3大原因」：第1是能讓以色列「聚焦在伊朗威脅」；第2是能讓以軍暫時休養生息，補充軍力和裝備；第3則是讓巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）在加薩孤立無援，沒有真主黨能並肩作戰。

以色列 真主黨 黎巴嫩

延伸閱讀

可望促成加薩停火！以色列與真主黨停火協議生效 5要點一次看

以黎停火協議生效 關鍵條款一覽

以色列、真主黨今開始停火！拜登：該哈瑪斯選擇結束戰爭了

尼坦雅胡幕僚涉洩密 以色列法院逮捕前發言人

相關新聞

美法協助斡旋 以黎達成停火協議

美國總統拜登廿六日在白宮宣布，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨已經達成停火協議。該協議在黎巴嫩當地時間廿七日凌晨四時（台灣...

與黎巴嫩停火 內唐亞胡提3理由

以色列安全內閣廿六日表決，以十比一通過與黎巴嫩停火；以國總理內唐亞胡表示，經過以軍的攻擊，黎巴嫩真主黨已不復舊觀，他提出...

尼坦雅胡提3原因停火 黎巴嫩真主黨稱戰勝以色列

以色列安全內閣昨天通過與黎巴嫩武裝組織真主黨的停火協議，以色列總理尼坦雅胡表示有3大原因。真主黨今天宣稱已「戰勝」以色列...

暗殺、爆炸…以黎衝突年餘 圖解停火協議與傷亡代價

美國總統拜登26日宣布，以色列與真主黨民兵組織達成停火協議，當地時間27日清晨4時生效，停火協議是由美國、法國協助斡旋，...

拜登卸任前宣布好消息 以國、真主黨達停火協議

美國總統拜登26日宣布，以色列與伊朗撐腰的真主黨民兵組織已達成停火協議，於當地時間27日清晨4時生效，全面停止戰事。

以黎停火協議生效前 以色列空襲敘黎邊界關卡釀7死

以色列在與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的停火協議生效前數小時，對黎巴嫩與敘利亞間邊界關卡發動空襲。戰爭監督團體敘利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。