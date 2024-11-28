與黎巴嫩停火 內唐亞胡提3理由

以色列安全內閣廿六日表決，以十比一通過與黎巴嫩停火；以國總理內唐亞胡表示，經過以軍的攻擊，黎巴嫩真主黨已不復舊觀，他提出三點理由決定停火。

有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，內唐亞胡主張第一點理由是，以黎停火讓以色列能「專注於伊朗的威脅」；第二就是能讓以軍減少一個戰線，補充一年多來在加薩等地戰鬥的武器、彈藥損耗；第三則是讓巴勒斯坦哈瑪斯組織孤立在加薩，因為真主黨已無法協同作戰。

經過數月美國國務院一度形容「極為失望」的協商，內唐亞胡內閣宣布與真主黨停火六十天已代表重大突破，但協議能否帶來持久和平依然不明朗。

以色列內閣投票之前，停火案讓內唐亞胡執政聯盟內較極端一派感到憤怒，而且以色列北部居民也覺得不安，他們很多人因這場戰爭而流離失所，邊界對面的黎巴嫩居民也一樣。

以色列極右派的國安部長班吉維爾廿五日形容停火協議為「歷史性錯誤」，未能達成開戰主要目標，讓流離失所的以國國民返回北部家中。班吉維爾也想阻擋以國可能與哈瑪斯在加薩達成停火。

以色列最北部社區的地方首長們聽聞內唐亞胡政府準備批准停火協議，均表示憤怒，其中一人形容協議為「同意投降」、「歷史等級的羞辱」。

內唐亞胡在演說中強調，假如真主黨違反協議，打算再恢復武裝，以國必有「強力回應」。

內唐亞胡說，假如真主黨試圖重建恐怖基礎施設，以國就打；真主黨若發射一枚火箭、挖一條隧道、弄來一輛載火箭的卡車，以國就進攻。

根據停火協議，黎巴嫩南部利塔尼河以南地區將會清除真主黨戰士和真主黨基礎設施，在邊界附近行動的以軍則將逐步撤離。許多人樂見以黎關係重新開始，但也有人擔心以色列可能只是拖延時間，等待美國總統當選人川普上任，屆時以色列會有更大自主權對真主黨採取行動。